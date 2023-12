Ana María Aldón habla de cómo serán sus primeras Navidades separada de José Ortega Cano

MADRID, 2 (CHANCE)

Ana María Aldón está viviendo una época de lo más feliz al lado de su nueva pareja, Eladio, con el que está comprometida y además, orgullosa por haber sacado su negocio de moda adelante. No cabe duda de que el divorcio con José Ortega Cano es agua pasada y que se ha reinventado en todas sus facetas.

Estas Navidades, que serán las primeras divorciada del torero, hemos hablado con la diseñadora en la fiesta de la productora Unicorn y nos ha confesado que ni quiere ni va a hacer ningún plan con su exmarido.

"No, no cabe ninguna posibilidad" nos contestaba la colaboradora, que dejaba claro que ahora "estamos todos muy bien, de lo cual me alegro: primero porque estoy bien yo y luego porque están bien los demás y dios en la casa de todos"... por lo que no tiene ninguna necesidad de volver para atrás.

Por otro lado, Ana María nos desvelaba que "ahora mismo no estoy preparando nada" de su boda con Eladio porque "lo primero sería encontrar el sitio, la fecha y luego los preparativo" y además "es algo que no hemos hablado todavía, hemos intentado hablarlo pero nos da un poco igual, no es nuestra prioridad, decidir en qué sitio".

La colaboradora se despedía de la prensa asegurando que el único deseo que va a pedir para el 2024 es salud mental, que hace mucha falta: "Salud, salud mental, que escasea de vez en cuando y cuando vienen baches es difícil estar, levantarte todos los días con las mismas ganas y lo que quiere es eso la salud, principalmente la mental que a mí me escasea".