Ana María Aldón, hundida, desmiente que tenga una nueva ilusión y reacciona a las declaraciones de su hija Gema

La mujer de José Ortega Cano ha desmentido rotunda en 'Ya es verano' las informaciones acerca de una presunta deslealtad, además de reaccionar a las polémicas declaraciones de su hija Gema en el 'Deluxe' confesando que le gustaría que su madre se separara del torero

MADRID, 26 (CHANCE)

Las polémicas rodean a Ana María Aldón y, mientras intenta capear su crisis matrimonial con José Ortega Cano sin tomar decisiones por el momento, en los últimos días se ha especulado con que podría tener una nueva ilusión con la que podría haber sido desleal al torero. Además, su hija Gema Aldón ha vuelto al 'Deluxe' para someterse al polígrafo y, sin paños calientes, ha confesado que le gustaría que su madre se separe de su marido porque no le gusta como éste la trata.

Frentes abiertos a los que Ana María ha respondido sin titubear en 'Ya es verano', molesta con las últimas declaraciones de su hija. "Tiene 27 años y toma sus propias decisiones. Está desbordada por la situación. Quiero protegerla pero no admite consejos, espero que no sea tarde cuando se dé cuenta" se ha lamentado.

Reconociendo que se enteró de la entrevista de Gema "la noche de antes", la andaluza ha admitido que "no" le gusta ver a su hija en televisión: "Sufro porque ella no sabe dónde está realmente ni la repercusión de cada cosa que diga. He hablado con ella y la he aconsejado como madre, pero es libre y la decisión final es suya" ha explicado.

Y del mal trago de ver a su niña en un plató diciendo claramente que le gustaría que se separase de Ortega Cano, a los rumores acerca de una presunta "ilusión" con un empresario de Los Palacios. "Es totalmente falso, rotundamente falso" ha dejado claro muy dolida la gaditana, avanzando que tomará medidas legales contra quien ha hablado de que tiene un supuesto amante: "Estoy triste. Con el 'presuntamente' no se puede jugar con familias que no pertenecen a la mía. Es una familia con clase, unida, con hijos, maravillosa, y que se tengan que ver salpicados por cuatro sinvergüenzas o por uno que quieren inventarse algo de esa magnitud es muy injusto".

"Es injusto que yo no pueda tener una vida normal porque se puedan inventar algo como esto. Algo que hace tanto daño a otra familia. Esto no es justo y no debería estar permitido", ha añadido, revelando que Ortega Cano también está "muy triste" con estas informaciones porque "es una familia muy querida por nosotros".

"Soy humana, imperfecta, no una mala hierba. Pero a ver si un día la mala hierba se muere y se queda todo el mundo en paz" ha expresado totalmente derrotada.

Por último, Ana María también ha contado cómo está su relación con Ortega Cano, asegurando que "las aguas se han calmado en casa" y que la situación es de "máxima cordialidad" y "máximo respeto" con su marido.

Tras el programa, la colaboradora se iba a tomar algo con los que han sido sus compañeros en 'Ya es verano para despedirse - ya que el programa se acaba para dar paso a '¡Fiesta!' presentado por Emma García - momento en el que nos ha contado que el trabajo la ha ayudado mucho, "es como una vitamina D" y pronto espera emprender nuevos proyectos en la pequeña pantalla. "Hay que seguir" asegura.

Antes de regresar a casa con Ortega Cano, Ana María también se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que Leonor, hija de Conchi Ortega, es el topo de la familia y quién habría filtrado muchas de las noticias que han salido a la luz sobre su vida desde que conoció al torero. ¿Se plantea la andaluza tomar medidas legales contra la peluquera si se desmuestra que fue ella quien inició los falsos rumores acerca de su pasado?: "No", asegura.

