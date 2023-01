Ana María Aldón y José Ortega Cano, oficialmente divorciados

MADRID, 27 (CHANCE)

Fue el pasado mes de noviembre cuando, semanas después de confirmar su separación de José Ortega Cano, Ana María Aldón revelaba en 'Fiesta' que el torero y ella habían llegado a un acuerdo de divorcio, que lo habían firmado ante notario y que, tras ratificarlo en los juzgados, serían de nuevo dos personas solteras.

Sin embargo, sus declaraciones sobre la soledad que sintió tras el nacimiento de su hijo José María, cuando su marido entró en prisión en 2014, enturbiaron la cordialidad reinante hasta entonces entre la expareja y no tardaron en surgir las primeras informaciones acerca de que Ortega Cano se habría mostrado reacio a firmar el pacto alcanzado semanas antes.

La tensión fue subiendo de tono y, harto de que Ana María hablase de él y de su familia en televisión, habría amenazado con interponer medidas legales contra la gaditana si no dejaba de hacerlo. Lejos de amedrentarse, aunque muy afectada porque no se esperaba una reacción así en el padre de su hijo, la colaboradora dejaba claro que tan solo había hablado de su propia vida y que no pensaba dejar de hacerlo, puesto que no había revelado nada íntimo del torero.

Lo último que supimos del 'enfrentamiento' entre la expareja, hace una semana, fue que no se dirigían la palabra y que todavía no habían firmado el divorcio porque las relaciones entre ambos no estaban siendo precisamente fáciles y lo que parecería que sería un proceso cordial se complicaba por momentos.

Algo que parece haber cambiado en los últimos días, ya que como ha confirmado este viernes en exclusiva en 'El programa de Ana Rosa', Ana María y Ortega Cano ya han dirmado el divorcio. Sin entrar en detalles acerca del cuándo ni el cómo, la periodista ha explicado que, después de "algunos pequeños inconvenientes", las aguas han vuelto a su cauce y la diseñadora y el torero ya son una mujer y un hombre divorciados.

Una noticia sobre la que por el momento no se han pronunciado ni el viudo de Rocío Jurado ni su ya exmujer, a los que hemos visto en los últimos días de lo más animados en sus respectivas apariciones públicas. Ortega Cano, bailando por bulerías, cantando rancheras en una Iglesia y de lo más divertido en SIMOF junto a su hija Gloria Camila; y Ana María, 'perreando' desatada delante de Kiko Matamoros en el debate de 'La isla de las tentaciones'. ¿Celebrando por separado su divorcio? ¡Pronto lo descubriremos!