Ana María Aldón le lanza un dardo a José Ortega Cano tras engrandecer a Rocío Jurado

MADRID, 27 (CHANCE)

Este viernes nos encontrábamos con José Ortega Cano en la Plaza de Toros de Las Ventas dispuesto a disfrutar de una jornada taurina y le preguntábamos por Rocío Jurado ya que el próximo 1 de junio se cumplirán 17 años de su fallecimiento. Una fecha que pocos han conseguido olvidar y, por supuesto, que él lleva grabada en su mente. Como de costumbre, el torero tuvo unas palabras hacía la cantante y nuevamente volvía a asegurar que para él era 'La más grande'.

Estas palabras no han sentado nada bien a Ana María Aldón. A pesar de estar divorciados y de que sus vidas no tengan nada que ver, la colaboradora ha hablado en exclusiva para los micrófonos de Europa Press y ha dejado claro su malestar ante estas declaraciones. Y no todo ha quedado ahí, ya que algún dardo se ha llevado el torero.

"Sí, tiene toda la razón, lo ha dejado claro muchas veces y este año no iba a ser menos... para mí la mejor soy yo, claro" decía Ana María cuando le contábamos las palabras del diestro sobre Rocío Jurado. De esta manera, la diseñadora volvía a decir de una manera mucho más explícita lo que tantas veces ha expresado en un plató de televisión.

A pesar de su 'enfado', Ana María nos aseguraba que no estaba molesta porque "no me ha importado nunca, ahora menos"... una afirmación que choca con sus declaraciones ya que en ellas se puede intuir que no le sentó nada bien enterarse que su exmarido volvía a engrandecer a Rocío Jurado como tantas veces hizo a su lado.

Por último, le preguntábamos a la colaboradora qué le ha parecido las críticas que ha recibido Gloria Camila a través de sus redes sociales por el trato que tiene hacia Marina, la asistenta del hogar de Ortega y Ana María se muestra muy clara: "Que cada palo aguante su vela, se suele decir así".