Ana María Aldón, al límite tras los ataques de Rocío Carrasco a José Ortega Cano: "Estamos sufriendo"

MADRID, 21 (CHANCE)

José Ortega Cano está de nuevo en el ojo del huracán mediático tras las declaraciones de Rocío Carrasco en la nueva entrega de 'Montealto'. Y es que además de mostrar qué dijo el torero sobre Antonio David Flores ante el tribunal de La Rota cuando ella solicitó la nulidad eclesiástica de su matrimonio con el padre de sus hijos - una versión que nada tiene que ver con lo que ha mantenido en los últimos años sobre el ex guardia civil - la hija de Rocío Jurado no dudó en cargar contra el viudo de su madre, confesando que si pudiese lo borraría de la vida de la artista.

"No por nada. Con esto no quiero hacer de menos a nadie ni dar a entender que esos niños no tendrían que haber llegado, pero creo que si Ortega Cano no hubiera estado en su vida ella hubiese estado mejor" afirmaba tajante, añadiendo que, "en su opinión", su madre "también le habría borrado de su vida de haber podido"

Un brutal ataque que no se quedaba ahí, ya que Rocío decidió atacar al torero donde más le duele después de que éste dijese hace unos días en 'Viva la vida' que había sido "una niña con un comportamiento irregular": "Quizás sí tuve un comportamiento irregular por las cosas de la edad, pero en ningún caso de forma ilegal o delictiva. Yo no bebo, no conduzco y no cojo coches" afirmaba la madre de Rocío Flores en referencia a la condena por la que Ortega Cano fue condenado a prisión en 1015 por homicidio imprudente y conducción temeraria.

Un durísimo dardo tras el que Ana María Aldón, mujer del diestro, ha estallado dolida. Si en el programa en el que colabora, 'Viva la vida', confesó visiblemente afectada su preocupación por la salud de su marido en estos delicados momentos, ante nuestras cámaras ha admitido que está "cansadísima" de los ataques de Rocío Carrasco.

Irónica y muy molesta tras las últimas declaraciones de la ex de Antonio David - "me parece todo precioso, todo idílico, muy bonito" ha asegurado con sorna - Ana María desvela cómo están tanto el diestro como Gloria Camila después de la última entrega de 'Montealto': "Estamos todos afectados, sufriendo".

"La guerra continúa", apunta dolida, admitiendo que no sabe qué más puede decir Rocío y confesando sus deseos de que los ataques acaben algún día por el bien de su marido, su principal preocupación en estos momentos en los que la hija de Rocío Jurado ha recordado públicamente el episodio más doloroso para Ortega Cano, que vive sus horas más bajas recordando el fatal accidente que se llevó por delante la vida de Carlos Parra en el año 2011.