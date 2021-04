Ana María Aldón llega a su casa rota de dolor

MADRID, 4 (CHANCE)

Ana María Aldón se abrió este sábado en 'Viva la vida' y volvió a hablar en televisión del infierno que pasó en su casa cuando era pequeña. Si bien recordamos, en su edición de 'Supervivientes' hubo una prueba de un puente en el que los concursantes debían contar sus sentimientos, debilidades, inseguridades y fue allí cuando la mujer de José Ortega Cano habló sin tapujos de todo lo que habían vivido sus hermanos y ella con su padre.

La colaboradora relató cómo fue testigo del maltrato que su padre ejerció contra su madre cuando era pequeña y aseguró que ella también recibió agresiones físicas por parte de él. Un testimonio que la dejaba visiblemente emocionada y que contaba a raíz de que Rocío Carrasco haya hablado públicamente de lo que pasó en su relación con Antonio David.

La mujer de Ortega Cano no lo contaba para subirse al carro, sino porque salió el tema de conversación y quería dejar claro que para sobrevivir a eso hay que saber perdonar o echar a un lado esos recuerdos, porque si no, no te dejan seguir hacia adelante.

Como decimos, una tarde muy dura para Ana María Aldón, que llegaba a casa muy emocionada y nos confesaba que no podía hablar: "Lo siento mucho, estoy ..." y nos aseguraba que había sido una tarde muy complicada para ella. La familia no puede más y está deseando que se acabe el interés mediático por el documental de Rocío Carrasco.