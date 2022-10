Ana María Aldón, miradas que matan al preguntarle si ha visto alguna actitud violenta en Ortega Cano

MADRID, 20 (CHANCE)

José Ortega Cano está viviendo las que probablemente sean las semanas más difíciles de su vida. Más cuestionado que nunca, las últimas declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie han puesto al torero en el punto de mira y, después de que la hija de Rocío Jurado revelase que echó a su madre de casa en más de una ocasión e insinuase con que pudo haber algún episodio de presuntos malos tratos, en el programa 'Sálvame' se especula con que el maestro podría tener un carácter violento en ciertas ocasiones.

Unas informaciones que provocaban que Ortega Cano estallase ante las cámaras este martes, pidiendo muy nervioso que le dejasen en paz y amenazando con ir a la policía si no cesaban las preguntas sobre los delicados episodios que ha contado la hija de 'la más grande' sobre su matrimonio. Horas después, el diestro iba a urgencias acompañado por Gloria Camila y su hermana Mari Carmen, dejando entrever que los últimos acontecimientos han pasado factura a su delicado estado de salud.

Tanto es así que a pesar de su separación, y de encontrarse en Sanlúcar de Barrameda celebrando el cumpleaños de su madre, Ana María Aldón no dudaba en adelantar su regreso a Madrid, preocupada por su todavía marido, al que no ha dudado en defender públicamente.

A pesar de que no quiere entrar en las declaraciones de Rocío Carrasco sobre el matrimonio de su madre y Ortega Cano, la diseñadora no está dispuesta a que se especule con que el torero no se ha portado bien con ella y, con una mirada desafiante de las que matan y atraviesan las enormes gafas de sol que siempre lleva, Ana María deja claro que no ha visto ninguna actitud violenta durante su relación con él. Y con una sonrisa se reafirma en el que su marido siempre se ha portado muy bien con ella.