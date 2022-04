Ana María Aldón, ni un paso atrás tras su polémica exclusiva: "No tengo que dar explicación a nadie"

MADRID, 1 (CHANCE)

Sus durísimas declaraciones en la revista Lecturas siguen estando en boca de todo el mundo y han desatado las especulaciones acerca de que su separación de José Ortega Cano podría ser inminente. Después de confesar en televisión el delicado momento que atravesaba su matrimonio y dar un toque de atención público al torero para comenzar a hacer planes y disfrutar de la vida, Ana María Aldón ha ido un paso más allá y ha confesado lo mal que lo pasó cuando conoció al viudo de Rocío Jurado.

Atacando como nunca hasta ahora a la familia Ortega Cano, la andaluza desvela lo mal que se lo hicieron pasar al dudar de la paternidad de su hijo José María - algo que no les perdonará nunca - y, confesando que se sintió "humillada" y como "una prostituta a la que habían recogido de la calle", cuenta que incluso pensó en hacer una locura y quitarse la vida.

A pesar de que mantiene que su matrimonio está bien y afirma que el torero es buena persona, Ana María también deja en una tesitura complicada a Ortega Cano al revelar que "se sintió menospreciada" por él y reconocer que los últimos meses en su casa han sido muy tristes y ha tenido miedo de caer en una depresión como la que tuvo cuando su marido entró en prisión.

Una entrevista demoledora tras la que Ana María no da ni un paso atrás y, después de reírse de los que aseguran que lo siguiente será su separación del torero, deja claro que no piensa explicar por qué ha dado estas polémicas declaraciones de las que, por lo que deja entrever, no se arrepiente para nada: "¿Te tengo que dar explicación de por qué hago las cosas? No tengo que dar explicación a nadie".