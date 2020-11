Ana María Aldón, de nuevo en los juzgados tras la nueva demanda de Emilio Salinas

MADRID, 30 (CHANCE)

Ana María Aldón ha tenido una nueva "cita" judicial en los tribunales con Emilio Salinas, después de que el diseñador de su traje de novia la haya demandado por injurias y esta denuncia haya sido admitida a trámite. Un desagradable trago en el que, como es habitual, la gaditana ha contado con el apoyo incondicional de José Ortega Cano, con el que la hemos visto llegando a los juzgados. Cogidos de la mano, la pareja ha demostrado que están unidos contra viento y marea y que nada hay de cierto en los rumores que aseguran que el diestro ha pedido a su mujer que no cumpla su sueño de trabajar en televisión.

Muy tranquila, y acompañada por su abogado, Ana María nos ha atendido a su llegada al juicio, confesando que esta nueva cita judicial con el diseñador Emilio Salinas le parece "surrealista". Su letrado nos ha aclarado en qué consiste este nuevo juicio y se ha mostrado confiado en que la justicia les de la razón.

- CHANCE: Ana María y compañía, muy buenos días. Una vez más nos volvemos a ver las caras con Emilio Salinas. ¿Nos podéis contar un poquito por qué esta nueva demanda?

- ABOGADO ANA MARÍA: Bueno, es una denuncia que en gran parte reproduce los mismos hechos que se ponían en la demanda anterior y aquí venimos a dar las explicaciones pertinentes. Entendemos que no tiene fundamento, tiene base penal de ningún tipo y venimos a cumplimentar el trámite, a declarar y a que el demandante no quiso que Ana María declarase durante el procedimiento y hoy la podrá escuchar su señoría.

- CH: El motivo, según él, son injurias. ¿A qué injurias se refiere?

- ABOGADO: A ningún tipo de injuria. Entendemos que no lo son y eso venimos a explicar, no obstante, cómo tenemos que declarar si acaso a la salida ya le daríamos.

- CH: Tú tenías que venir a declarar, ¿él también estará presente?

- ABOGADO: Hoy no, por lo menos la ley no marca que tenga que estar. Él no está citado.

El vídeo del día Ministro de Justicia sobre el rey emérito: “Si fuera llamado, vendría”.

- CH: El otro proceso lo recurristeis e imagino que también pendientes de la resolución.

- ABOGADO: Sí, bueno, pendientes todavía de la admisión y traslado a la otra parte, y luego se le dará a la Audiencia Provincial y eso también lo explicaremos hoy aquí y en su momento presentaremos toda la documental.

- CH: Sí porque estabais contentos, ¿no? No esperabais...

- ABOGADO: No, no esperábamos porque entendíamos que no había prueba, pero bueno para eso están los recursos. Gracias.

- CH: ¿Cómo estás tú, Ana María?

- ANA MARÍA: Bien. Aquí a lo que el señor quiera. Me parece tan surrealista que...

Tras la declaración, Ana María nos ha contado que está "contenta" y que "confía" en la justicia. El letrado de la gaditana nos ha contado que "ha ido muy bien. Hemos podido explicar todo y bueno, ahora ya quedará presentación de escritos si procede con documental, pero creo que nos hemos explicado muy bien y hemos cumplido explicación de todo. Esto era una diligencia preliminar y a partir de aquí son las diligencias de prueba"

Sobre qué espera ahora, la mujer de Ortega Cano ha confesado que "quiero que me dejéis porque a mi madre la operan y me voy a Cádiz ahora mismo que eso sí que me importa. Está bien pero tengo que estar a su lado y me voy. La tienen que operar por tercera vez del ojo y bueno, me voy con ella. Así que muchísimas gracias y lo siento, ¿vale? Dejadme ir".