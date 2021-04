Ana María Aldón y Ortega Cano desconectan yéndose a comprar ropa

MADRID, 3 (CHANCE)

José Ortega Cano está viviendo el documental de Rocío Carrasco, 'Contar la verdad para seguir viva', con perspectiva. El torero no está oyendo las declaraciones de la hija de Rocío Jurado porque su médico le ha recomendado estar lo más tranquilo posible y no le viene bien alterarse. Y lo cierto es que mejor que no lo haga, porque aunque todavía no haya hablado largo y tendido de él, sí que ha confirmado ya que su boda con la más grande no fue un acierto.

En estos momentos en los que Ortega Cano necesita más que nunca a su familia, se apoya completamente en su mujer. Ana María Aldón no se ha separado ni un solo momento de su marido, dándole todo su amor y apoyo, y siendo su bastón en un momento muy delicado para él, cuando más se esta cuestionando su faceta como persona y como pareja de Rocío Jurado.

El vídeo del día Mercedes González atenderá primero “el gran drama de la Cañada Real”

La pareja ha aprovechado su tiempo libre para ir a un conocido centro comercial de la Comunidad de Madrid para desconectar y dar un paseo. En estas imágenes podemos ver como Ortega Cano pasea agarrado de Ana María Aldón mientras que mantenían una conversación de lo más entretenida.

Un alto en el camino, el que tuvo que hacer la colaboradora de televisión para sentarse y descansar un poco ya que eligió para este plan unos tacones que, a juzgar por las imágenes, parece que le hacían daño.