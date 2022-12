Ana María Aldón, parca en palabras, ni confirma ni desmiente su supuesta bronca con José Ortega Cano

MADRID, 15 (CHANCE)

Semanas después de firmar su acuerdo de divorcio, y cuando pensábamos que la relación de Ana María Aldón y José Ortega Cano - que siguen viviendo juntos mientras la colaboradora ultima la puesta a punto de su nuevo chalet - era de lo más cordial, se especula con que el exmatrimonio habría tenido una gran bronca que habría acabado con el torero confesando a su entorno que está deseando que la madre de su hijo José María salga de su vida y deje de hablar de él en televisión.

¿El motivo de su enfado? Las declaraciones de Ana María durante la regresión por hipnosis a la que se sometió este fin de semana en 'Fiesta', revelando lo sola que se sintió tras el nacimiento de su niño, cuando Ortega Cano entró en prisión y ella se instaló en Zaragoza con el bebé para estar cerca de su pareja. Una confesión que habría molestado y mucho al diestro, que no entiende que la gaditana se sintiese sola y ha afeado a su exmujer que señale nuevamente a su familia.

Una información que daba en exclusiva Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa' este miércoles y que el propio Ortega no tardaba en desmentir indignado: "Es mentira todo, no es verdad, se inventan ustedes o quien sea, se inventan las cosas. No he tenido ningún problema con Ana María de ningún tipo. Vivo una vida tranquila y de paz".

Ahora es Ana María la que reaparece tras salir a la luz su supuesta bronca con el torero y, lejos de desmentir la mayor, ha dejado en el aire si su exmarido le recriminó que hablase de él en televisión: "No te lo voy a confirmar ni te lo voy a desmentir ni nada". "No quiero decir nada" ha añadido, manteniendo el misterio hasta este fin de semana, cuando romperá su silencio en 'Fiesta' y contará, con pelos y señales, si hubo o no discusión con Ortega Cano.