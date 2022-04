Ana María Aldón se posiciona claramente: "Yo estoy al lado de mi marido"

MADRID, 5 (CHANCE)

En medio del complicado momento familiar que está viviendo, Ana María Aldón se sumerge en un nuevo proyecto profesional de la mano de una nueva marca de gazpacho y salmorejo con la que podría competir en ventas con la misma Belén Esteban. Con un traje en color 'verde Andalucía' de lo más favorecedor, la mujer de Ortega Cano dejó claro que ella nunca ha obligado a su marido a posicionarse públicamente: "Yo jamás le he puesto en la tesitura de que llame para que se posicione a un lado u a otro, nunca le pediría eso". A pesar de lucir una gran sonrisa, Ana María ha confesado que no pasa por su mejor momento anímico: "Anímicamente, pues bueno, voy tirando, voy sacando fuerzas de flaquezas porque no quiero caerme, no me lo puedo permitir".Cansada de que se le cuestione cada movimiento y que le acusen de querer acabar con su matrimonio ahora que goza de independencia económica, sentencia: "Lo he sido siempre, siempre he sido independiente, no entiendo por qué ahora se le da tanto bombo a que soy más independiente, yo antes también era independiente lo que pasa es que ahora se me ve públicamente y antes no se me veía, pero trabajaba igualmente".Tras el paso del huracán Rocío Carrasco por las vidas de Ana María y Ortega Cano, la colaboradora de televisión revela de qué lado está en el enfrentamiento familiar: "Yo estoy al lado de mi marido, otra cosa es que yo entienda que una persona que está mal, yo no pueda pensar como esa persona o no pueda posicionarme porque no estoy en el mismo lugar, no me encuentro de la misma manera, no puedo pensar como esa persona que está mal". Aunque evidentemente no están pasando por su mejor momento como familia, Ana María ha aprovechado la ocasión para asegurar que van a seguir adelante con sus vidas como puedan: "Queremos seguir adelante, no nos queremos quedar con un saco de rencor hacia nadie, cada uno toma las decisiones que quiera y hemos tomado la decisión de tirar para adelante y que no nos afecte o nos afecte lo menos posible".Consciente de lo que su marido comentó durante la llamada en directo a 'Viva la Vida' sobre la supuesta medicación que ha dejado de tomarse Ana María, la colaboradora confiesa su enfado: "A mí la verdad es que me molestó un poquito. Yo no tomo medicación desde hace dos años, no viene a cuento".