Ana María Aldón no se posiciona en el conflicto Rocío Carrasco y Rocío Flores

MADRID, 25 (CHANCE)

Ana María Aldón sigue sin querer tomar parte en el conflicto entre Rocío Flores y su madre Rocío Carrasco y es que no está pasando por un buen momento porque está viendo cómo hablan de su marido y de cómo era este con Rocío Jurado en televisión, algo que afecta mucho al torero y que no sabe cómo defender.

En cuanto al distanciamiento entre Rocío Flores y su madre, la colaboradora de televisión asegura que: "Es muy duro para todos. No estoy a favor ni en contra de nadie, que quede claro. Que se arreglen que es lo mejor para todos. Me pongo en la posición de unos y de otros, sin tener que atacar ni lapidar a nadie".

Y es que Ana María Aldón lo único que tiene claro es el sufrimiento que tienen que estar pasando todos con este testimonio desgarrador: "Imagínate lo que llevan pasado esos hijos. Yo soy humana y tengo sentimientos y me pongo en la posición de unos y de otros, sin tener que atacar ni lapidar a nadie".

La mujer de Ortega Cano se enteraba por la prensa del cumpleaños de Antonio David y aseguraba que no le había felicitado porque no tenía conocimiento, pero eso no significa que la relación haya sufrido un bache: "¿Por qué se va a empeorar la relación? a mi nadie me felicita, yo te hablo por mí, yo felicito a mis hijos, felicito a mi marido, a mi familia cercana. Yo no sabía ni que era el cumpleaños".