Ana María Aldón, preparada para compartir plató con su hija Gema

MADRID, 8 (CHANCE)

Ana María Aldón se ha sentado esta tarde en 'Fiesta' para hablar de todas las informaciones que han salido a la luz en los últimos días y lo cierto es que nos hemos encontrado con una mujer que está cansada de que se hable de ella y de su hija. Firme y concisa, la colaboradora ha dejado claro que ella en ningún momento abandonó a su hija y aunque respeta que fuese su sentimiento, ha recordado que ella se la trajo a Madrid cuando comenzó a vivir con el torero.

Tras un enfrentamiento con Aurelio Manzano, la diseñadora ha dejado claro que "si mi hija se ha sentido sola, tiene derecho a decirlo, otra cosa es que se diga que se le ha negado una habitación, a mi hija no la he escuchado yo diciendo eso porque es mentira". Y es que la información que publicaba este miércoles la revista Lecturas ha molestado bastante a Ana María, que ha asegurado que no ha salido ni de su boca, ni de la de su hija.

"Para mi hija quiero la felicidad, si su felicidad pasa por su televisión, que así sea" contestaba la colaboradora cuando le preguntaban si le gustaría compartir plató con Gema y, aunque con el rostro un poco desencajado, aseguraba que no le importaría: "pues nada, la invitáis y la semana que viene estamos las dos".

Además, la exmujer del torero ha querido dejar claro que ella nunca abandonó a su hija: "yo en momentos también he necesitado a mi madre y por mi inconsciencia no la he tenido, no voy a culpar a los demás de mis males" y ha asegurado que "siempre he estado como madre y padre, he estado solo yo para eso".

Está claro que a Ana María no le hace ninguna gracia que se siga hablando públicamente de la relación que tiene con su hija, pero sí que se niega a pasar por alto algunas informaciones que evidencian una mala relación y una distanciamiento hace años que, según ambas no es real. En cuanto a coincidir en un plató, parece que a Gema le han gustado los focos de televisión, por lo que muy pronto la podríamos volver a ver sentada en uno de ellos.