Ana María Aldón reaparece sonriente y con fuerza tras los delicados rumores sobre su pasado

MADRID, 26 (CHANCE)

Tan solo dos días después de admitir que en más de una ocasión se le había pasado por la cabeza no solo abandonar la televisión sino también la vida por las delicadas informaciones que han circulado sobre su pasado, Ana María Aldón ha reaparecido en la presentación del gazpacho del que es imagen en Madrid y ha respondido a todas las polémicas.

Radiante con un vestido estampado en tonos verdes y la mejor de sus sonrisas, la mujer de José Ortega Cano se ha mostrado mucho más animada que en su última aparición en 'Viva la vida' y ha lanzado una advertencia al familiar del torero que, presuntamente, habría filtrado información falsa y comprometida sobre su pasado antes de conocer al viudo de Rocío Jurado.

- CHANCE: Ana María, ¿encantada de ser la embajadora de La Tomatería, no?

- ANA MARÍA: Yo encantada porque conozco el producto y sé de la calidad que hablamos y sé que es un producto natural, no está pasteurizado y está muy bueno.

- CH: ¿Has aprovechado a promocionarlo hoy ahora que Belén Esteban se ha roto la tibia y el peroné?

- ANA MARÍA: Desde aquí mandarle un beso enorme porque he visto el video y se me ponen los pelos de punta. Desearle que se recupere pronto y muchos besos.

- CH: Un día le dijimos que le estabas haciendo la competencia y dijo que encantada porque lo que tiene que haber es variedad y producto español.

- ANA MARÍA: Yo desde luego la competencia no le hago a Belén porque ella lleva un año ya, pero además ella es empresaria y tiene su propia empresa, yo solo soy imagen de marca de 'La tomatería de los Palacios'.

- CH: ¿Te gustaría ser empresaria como Belén o todavía no te lo has planteado?

- ANA MARÍA: Es que esta empresa no es mía. Yo en un momento dado sería empresaria de la moda que es lo que he estudiado y a lo que me dedico y me gustaría dedicarme

- CH: ¿Cómo está ese tema? ¿Entonces en mente está crear tu propio taller, tu propia marca?

- ANA MARÍA: Hay muchos proyectos. No es solamente montar mi taller porque lo tengo, ni crear mi propia marca, el diseño de moda es muy amplio, tiene una rama bastante amplia y puedo decidirme por el patronaje* Me gusta diseñar pero también me gusta mucho el patronaje, y estoy muy preparada porque no he dejado de formarme tras terminar la carrera.

- CH: ¿El hecho de ser una persona conocida hace más complicado despuntar?

- ANA MARÍA: Despuntar despunta lo mismo una persona conocida que una no conocida, es que eso no tiene nada que ver. Despuntas por tus cualidades y yo las tengo. Hay proyectos pero yo todavía no he lanzado una colección. Tengo proyectos pero no os puedo contar

- CH: Se te puede exigir más o decir que al ser famosa lo tienes más fácil.

- ANA MARÍA: Se me puede exigir, que me exijan. Aquí estoy.

- CH: ¿Cómo te encuentras ahora?

- ANA MARÍA: ¿Hoy? porque solo te puedo hablar del momento. Me he levantado con ganas, tengo ilusión, estoy aquí súper bien y contenta.

- CH: ¿Creías que la tele era tan dura?

- ANA MARÍA: Sabía que la tele era dura. Lo he vivido y antes no estaba en la tele, cómo no me lo iba a imaginar.

- CH: ¿Cómo lo llevas ahora después de lo que se dijo?

- ANA MARÍA: Como tú comprenderás no voy a volver al domingo, ya fue bastante duro.

- CH: Incluso Gloria Camila dijo, yo no sé cómo Ana aguantó.

- ANA MARÍA: Yo tampoco lo sé.

- CH: ¿Por qué salió este tema? ¿Vas a demandar?

- ANA MARÍA: Ya hablé en el programa y dije lo que tenía que decir, lo que me pareció y no quiero porque me he levantado con el ánimo arriba.

- CH: Gloria ayer te hizo una defensa extraordinaria, habló de todas tus virtudes y cualidades como mujer luchadora y trabajadora que eres y ella te animó a denunciar.

- ANA MARÍA: Yo haré lo que tenga que hacer.

- CH: Se dejó claro que por parte de la familia Ortega Cano no llegó esa información, que ella se sentó cara a cara con todos incluida Conchi y se dijo que de su parte no había salido.

- ANA MARÍA: No pasa nada, de donde haya salido vamos a llegar. Yo no he nombrado a nadie. Por favor, dejad de decir el nombre porque yo no he nombrado a nadie.

- CH: ¿Pero tú tienes sospechas por parte de la familia de tu marido?

- ANA MARÍA: Yo no he nombrado a nadie ni tengo pruebas de nada. Si algún día las tengo, iré donde tengo que ir y trataré de conseguir las pruebas, y ya está, no voy a meter a nadie.

- CH: ¿José cómo lo está llevando?

- ANA MARÍA: Le preguntáis a él que lo estáis viendo todos los días y le preguntáis a él* Yo sé cómo lo llevo yo y conforme lo llevo yo ya es suficiente, no llego a mi casa y saco el tema. Ya es bastante duro. Yo te hablo por mí, cómo estoy yo y cómo me afecta a mí, y ya está* No quiero seguir hablando más de este tema y yo creo que tú cómo mujer me debes de entender, y cualquier mujer debería de entenderme.

- CH: Y hablando del maestro, ¿cómo está tras la operación?

- ANA MARÍA: Muy bien, está muy bien. Era algo que estaba previsto y ya se hizo por fin.

- CH: La comunión del niño es este año, ¿no?

- ANA MARÍA: No, la comunión del niño no. Déjame ahora de comunión, por Dios.

- CH: Pensaba que era la comunión y por eso os estáis poniendo todos tan monos y tan guapos ahora. ¿Te cuidas mucho?

- ANA MARÍA: Yo no he hecho nada. Hago pilates con máquinas y nada más, no me he hecho una liposucción ni nada de eso. No me cuido mucho, lo que pasa es que antes no me cuidaba y ahora a poco que te cuides se nota.

- CH: ¿Has notado ese cambio radical de esa Ana María Aldón de antes de Supervivientes?

- ANA MARÍA: Sí, yo decidí que era el momento de cambiar y lo hice. Me fui y cuando volví me di cuenta que el cambio fue radical de verdad.

- CH: ¿Cómo recuerdas Supervivientes? ¿Lo echas de menos? ¿Te atreverías a hacer algo parecido?

- ANA MARÍA: Puf, brutal* Me emociono. Repetiría la experiencia sin duda, vamos. Yo estuve tres meses y tres semanas, fue el más duro sin duda y sin visitas, y con pandemia. Además, el más extremo porque empezó un mes antes y todas las lluvias nos las cargamos allí.

- CH: ¿Ortega se animaría?

- ANA MARÍA: No, no lo creo. Estoy segura que no.

- CH: ¿Lo animas?

- ANA MARÍA: No, ni de visita.

- CH: ¿Por quién apuestas? ¿Quién es tu favorito y crees que va a dar más juego?

- ANA MARÍA: No lo sé, pero a mí me encanta Desi. Yo la seguía por las redes y me encanta Desi porque me parece una caja de sorpresas y cuando no te sorprende con una cosa, te sorprende con otra y cuando no es con un llanto, es con una risa. Es muy especial y la tengo mucho cariño

- CH: José es apoderado, así que le vamos a ver de feria en feria. ¿Tú también te vas con él? A ti el mundo de los toros te gusta, ¿verdad?

- ANA MARÍA: Sí, yo siempre he sido taurina, aunque ahora mismo lo tengo un poco apartado de mi estilo de vida, el tema de la pandemia también ha influido en eso porque como no ha habido toros, ni eventos pues me he acostumbrado a otro estilo, pero claro que le acompañaré en alguna ocasión.

- CH: Tiene que ser complicado ser mujer de un torero, ¿no? Se sufría mucho.

- ANA MARÍA: A ver mi marido solo ha toreado conmigo creo que dos corridas. Yo no he sufrido, pero el simple hecho de ir al campo, a una becerra, ya era motivo de estar preocupada.

- CH: ¿Al pequeño no le dan ganas?

- ANA MARÍA: No, al pequeño se le da bien el balón, el piano, la trompeta, el tenis* Va por otra rama afortunadamente. El padre no tiene el gusanillo de que al niño le gustase porque él sabe lo que se sufre en ese mundo y no quiere eso para su hijo y el balón es menos peligroso.