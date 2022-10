Ana María Aldón responde a los que la tachan de "comodona" por no abandonar la casa de Ortega Cano

MADRID, 14 (CHANCE)

"No estoy sosteniendo ninguna situación ni alargando el chicle. Si no me voy de mi casa es porque no tengo dónde ir, mi casa está a 700 kilómetros. El trato es cordial y vivimos por y para el niño. Es el hogar de mi hijo y el mío y si hubiera una situación diferente la primera que se iría sería yo. No tengáis prisa. ¿Quién es nadie para sacarme de mi casa? No me tiene que poner nadie las maletas en la puerta", respondía el miércoles Ana María Aldón en 'Fiesta' a la pregunta de por qué no se iba del domicilio familiar si su decisión de separarse de Ortega Cano estaba ya tomada y no tenía marcha atrás.

Unas declaraciones que han levantado una gran polvareda, ya que no son pocos los que no entienden que - teniendo posibilidades económicas para ello - la andaluza no abandone la casa del torero y ponga fin de una vez por todas a la inexplicable situación que está viviendo el matrimonio, que continúa viviendo bajo el mismo techo a pesar de que su ruptura es un hecho.

Algo que para muchos es un claro síntoma de 'conformismo' y egoísmo por parte de Ana María, que cómoda en la casa del torero - donde cuenta con servicio doméstico y no le falta ninguna comodidad - no se plantea por el momento empezar una vida lejos de Ortega Cano.

Unas críticas que han tenido ya respuesta por parte de la colaboradora que, parafraseando la famosa frase que Paula Echevarría pronunció para confirmar su separación de David Bustamante, "en mi casa pasan cosas", ha negado que no se vaya del hogar familiar por 'comodona': "Sí, muy cómoda, muy cómoda... ¿Y por qué me tengo que ir de mi casa? ¿Me lo puede explicar alguien?" ¡Su reacción, en el siguiente vídeo!