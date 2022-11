Ana María Aldón sabe cómo se encuentra Gloria Camila, pero no porque haya hablado con ella

MADRID, 17 (CHANCE)

Ana María Aldón se ha dejado ver esta mañana en la celebración de VETECO, feria nacional de referencia para el sector del aluminio, junto con Luis Rollán, ya que son embajadores de Aluminios Galisur. Los dos amigos han atendido a los medios de comunicación y, en especial la diseñadora, nos ha confesado cómo se encuentra ahora que parece que su divorcio está ya gestionada.

Hablando de su nueva casa, que ya ha encontrado por fin, la colaboradora nos ha asegurado que "necesito una pérgola, en mi casa cabe, en la de aquí y en la de allí", tanta ilusión le hace poner una pérgola que se ha comprometido a invitar a todos los medios cuando ya esté instalada en su nuevo hogar: "si me ponen la pérgola yo hago la inauguración y os invito a todos".

En cuanto a su nueva casa, Ana María nos ha confesado que tiene "poca reforma, ninguna prácticamente" y que "no es de obra nueva". Eso sí, no ha querido desvelar en qué zona se encuentra, si cerca de Madrid o cerca de la casa del torero: "no te lo puedo decir". Sin embargo, ha dejado muy claro que se trata de "algo que yo me puedo permitir, casas hay un montón, pero al nivel que yo me puedo permitir, no. No puedo sacar al niño de donde vive para meterlo en una jaula".

La diseñadora ha vuelto a negar que le pidiese a Ortega Cano que le ayudase con el pago de la casa: "ni yo quiero que me ayuden ni he pedido ayuda" y está decidida a mudarse en cuanto pueda, tanto que espera que para el 2023 esté ya instalada: "aunque no tenga colchón, fíjate lo que te digo".

Sobre su acuerdo de divorcio, Ana María ha explicado que todavía "no se ha firmado, se firmará, tenéis todos mucha prisa por todo" y ha confesado que no va a esperar a que su hijo termine el curso: "no, yo no he dicho nada de todo el curso, eso lo han dicho los demás".

Ahora mismo, Ana María asegura estar "preparada para afrontar una vida sola y con mi niño" y además, confirma que si en algún momento Ortega necesita de su ayuda, la tendrá: "por supuesto, es el padre de mi hijo, he compartido diez años y medio de mi vida y para mí ha sido muy importante".

Con lo que se ha mostrado más discreta Ana María ha sido con el tema de Gloria Camila, nos ha confesado que sabe cómo se encuentra, pero no porque haya hablado con ella: "yo sé cómo se encuentra, pero no tengo relación con ella, yo pregunto y me alegro que esté mejor". Parece que la relación entre ellas no es como hace años, todavía siguen distanciadas tras todas las polémicas que han tenido públicamente.