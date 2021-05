Ana María Aldón no sabe cuándo le darán el alta a José Fernando

MADRID, 21 (CHANCE)

Últimas noticias

Hace pocos días nos enterábamos que José Fernando recibiría el alta del centro donde se está tratando en pocos días, pero parece que Ana María Aldón no se ha enterado de eso o que su marido, Ortega Cano, no le ha contado la buena nueva. La colaboradora de televisión vive en la máxima felicidad y no sabe en qué punto se encuentra el hijo del torero.

Ana María Aldón nos ha confesado que no tiene ni idea, de hecho parece que se ha enterado por nosotros de que le van a dar el alta: "ni si quiera sé si sale en junio. Me lo estás diciendo tú, yo es la primera noticia que tengo". Eso sí, la mujer de José Ortega Cano se ha pronunciado acerca de las declaraciones de su marido en las que afirmaba querer mucho a Rocío Carrasco: "Ha formado parte de su vida y ha sido para él cómo su hija, nada más".

El vídeo del día Hospital 12 de Octubre descubre nuevo mecanismo de transmisión del Covid

En cuanto a la participación de Olga en 'Supervivientes', Ana María se muestra muy discreta y no quiere hablar de las declaraciones que vimos ayer en televisión en las que aseguraba que había sido muy dura con Rocío Flores: "no, de eso si que no te voy a hablar". De esta manera, la mujer de Ortega Cano sigue en su línea y habla poco o nada de lo que no le interesa.