Ana María Aldón sale de su encierro y confiesa cómo se encuentra tras pasar la Covid

MADRID, 2 (CHANCE)

Ana María Aldón sale de su encierro debido a su positivo en Covid y asegura que se encuentra muy bien, pero entristecida por havber tenido que pasar estas fechas navideñas separada de su familia. La colaboradora de televisión se dejaba ver mucho más feliz y sonriente de lo que la vimos en 'Viva la vida' a través de videollamada y se mostraba tranquila después de haber pasado el virus.

"Por fin negativo, vaya tela. Lo que es en sí el virus no ha sido agresivo, pero es fastidioso tenerte que quedar en casa en Nochebuena, Nochevieja, teniendo mi familia tan lejos y estando mi madre mal de salud" nos confesaba la mujer de Ortega Cano cuando la preguntamos por cómo había pasado los días de confinamiento.

En cuanto a Ortega Cano, Ana María Aldón aseguraba que: "Él no lo ha cogido, tenemos una casa grande afortunadamente, pero no sé cómo hemos sido capaces de no coger el virus" pero concluía: "No hemos podido aprovechar el tiempo como nos gustaría, pero tenemos salud que es lo más importante y estamos libres de virus, de momento".

Tras las imágenes que han visto la luz de su asistenta y persona de confianza yendo a Urgencia acompañada por Ortega Cano, Ana María Aldón manda un mensaje tranquilizador y asegura que: "Marina también está provisionalmente libre de virus".