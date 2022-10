Ana María Aldón sorprende al decir que no sabe nada del polémico comportamiento de Ortega Cano

MADRID, 9 (CHANCE)

Llevamos meses hablando de José Ortega Cano y Ana María Aldón por esa crisis matrimonial que llevan arrastrando desde antes de verano, pero lo cierto es que ellos dos también han utilizado los medios para alimentar este juego. La diseñadora en los platós de televisión y a modo de entrevistas, y el torero, en menor medida, pero de la misma forma.

Lo cierto es que no dejamos de sorprendernos por la manera que tienen de actuar ante los medios. El pasado viernes, el diestro perdía los nervios ante los medios de comunicación al preguntarle por su supuesta separación y Ana María, nos ha dejado helados al tener esta reacción ante nuestras cámaras.

La diseñadora se ha mostrado más altiva que nunca y nos ha asegurado que está cansada de hablar de su vida privada: "no voy a estar todos los días respondiendo a vuestras preguntas y curiosidades vuestras" y deja claro que todo lo que se está diciendo sobre su posible divorcio con Ortega son habladurías: "dicen, dicen...".

Ana María nos asegura que "no sé" si su marido hablará abiertamente de separación el próximo lunes en su entrevista en televisión, medio que ella no consume: "yo no veo televisión". Además, la colaboradora se sorprende al saber que su todavía marido perdió los nervios con la prensa hace dos días: "¿ah sí?"... algo que nos llama la atención porque trabaja en el medio y convive con el maestro.