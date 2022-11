Ana María Aldón, sorprendida por las imágenes de Ortega Cano con otra mujer

MADRID, 30 (CHANCE)

No solamente nos hemos sorprendido esta mañana por las imágenes que ha sacado la revista Semana en exclusiva donde podemos ver a José Ortega Cano acompañado por otra mujer, sino también por la entrevista que ha concedido Gema Aldón a la revista Lecturas. La hija de Ana María Aldón asegura que su madre ha vendido la casa donde ella vivía para poder comprarse el chalet de El Casar y además, que se sintió abandonada cuando la diseñadora se vino a vivir a Madrid.

Durante el día de hoy, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Ana María y nos ha negado rotundamente que haya echado a su hija Gema de casa para venderla y poder comprar una nueva tras su divorcio de Ortega: "No... Yo no he echado a mi hija de su casa, para nada. Eso no es cierto".

La diseñadora ha querido aclarar ante nuestros micrófonos la razón por la que su hija se ha ido a vivir a casa de su madre: "Ella ha hecho lo que ella quería hacer, yo en ningún momento le he dicho a ella lo que tenía que hacer. Ella me ha dicho "mamá, vende que quiero otra cosa".

La exmujer de Ortega se sorprendía ante nuestras preguntas y nos aseguraba que no ha podido ver la entrevista de su hija: "No, no", pero ¡atención! porque lejos de confirmarnos que la leería para poder informarse de lo que ha dicho, la colaboradora evitaba el tema: "Perdóname porque tengo que irme. Gracias".

Minutos más tardes, hemos podido ver a la diseñadora Ana María en un concesionario con su representante y nos contestaba así cuando le preguntábamos por las imágenes de su exmarido con una nueva mujer: "¿otra sorpresa?". Evitando hablar del torero, está claro que para la colaboradora su relación con él es agua pasada y le da exactamente igual lo que haga con su nueva vida de soltero.