Ana María Aldón, tranquila y sonriente tras su reaparición en televisión

MADRID, 21 (CHANCE)

Tras su reaparición más sincera en televisión, Ana María Aldón demustra que se está recuperando poco a poco y que está tomando las riendas de su vida. Confirmando que existe una crisis matrimonio con José Ortega Cano por el que no tiene intención de sguir luchando, la colaboradora de televisión ha dejado claro en su intervención en 'Ya es Verano' que no ha hablado de divorcio con el diestro por su hijo.Desmintiendo muchas de las informaciones que se han dado en las últimas semanas sobre ella en televisión, Ana María asegura que Ortega Cano no ha cambiado de nombre la casa familiar: "No tengo constancia de que haya cambiado de nombre la casa ni de que haya movimientos de ningún tipo. Mi marido tiene tres hijos y son los tres iguales. No me preocupa" ha reconocido la colaboradora en televisión. En cuanto a la acalorada y comentada discusión familiar, Ana María asegura que no ha sido ella la que ha hecho público ese desagradable episodio culpando a Gloria Camila de lo sucedido: "Lo que dice es cierto, no fue en el jardín de la casa. No voy a entrar en lo que ocurrió o se dijo porque pertenece a la intimidad de mi familia, la que tengo en casa. Fue difícil equilibrar las emociones, insisto en que yo pensaba que habían entrado a robar. Me esperaba cualquier cosa dentro de casa" ha relatado sobre el momento en el que llegó a su casa de Costa Ballena y se encontró allí a José Ortega Cano sin tener conocimiento de que él estaba allí.Visiblemente con fuerzas para regresar a la escena pública después de estas semanas desconectada en las que ha asegurado que no ha hablado con nadie sobre lo que ha vivido, Ana María ha explicado públicamente: "No se ha roto nada, la que no soy igual soy yo. He cambiado porque hay cosas que toleraba y ya no consiento". Tras su entrevista, pudimos ver a Ana María saliendo de las instalaciones de Telecinco con el rostro muy serio para regresar al hotel en el que se hospeda en Madrid. Sin mediar palabra sobre sus declaraciones en el programa, Ana María entra rapidamente sin confirmar si se reunirá con el resto de la familia en las próximas horas.