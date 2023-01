Ana María Aldón, visiblemente nerviosa tras su encuentro con Gloria Camila antes de abandonar la casa de Ortega Cano

MADRID, 5 (CHANCE)

Las declaraciones de José Ortega Cano 'amenazando' a Ana María Aldón con demandarla si sigue hablando de él en televisión - "Me he portado con ella enormemente y no ha hecho más que hablar mal de mí y mi familia. Estoy cansado y ya estoy harto de que hable de mí de esa manera. Voy a llevar esto por la vía judicial" advertía en 'Fiesta' - han destapado la tensión creciente que existe entre la expareja.

Al parecer, la convivencia se habría tornado insoportable en los últimos tiempos y la colaboradora habría abandonado precipitadamente la casa del torero justo antes de Nochebuena, instalándose en su nuevo chalet de El Casar, Guadalajara, en el que todavía tiene reformas pendientes y zonas por amueblar.

Una marcha del que ha sido su hogar durante los últimos años en la que tuvo mucho que ver Gloria Camila. Tal y como han contado en 'El programa de Ana Rosa', el hecho de que la hija de Rocío Jurado volviese a la casa de su padre para celebrar las fiestas provocó que la tensión existente empeorase y Ana María, después de encontrarse con la colombiana y saludarla "cordialmente", decidiese abandonar el lugar al que, por el momento, no ha vuelto.

Un episodio del que ahora vemos por fin las imágenes. En ellas se ve el coche de Gloria Camila aparcado a las puertas de la casa de Ortega Cano. Minutos después de la llegada de la joven era la exmujer del torero la que salía del domicilio muy seria y visiblemente nerviosa, mirando a ambos lados buscando cámaras testigos del incómodo momento antes de subirse a un coche situado delante del de la hermana de Rocío Carrasco.