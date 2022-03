Ana Matamoros conciencia de la importancia de la salud mental

MADRID, 26 (CHANCE)

Desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando sus padres decidieron poner punto y final a su matrimonio, Anita Matamoros dejaba claro que no quería pertenecer al 'circo mediático' que se podía originar por todas las polémicas que pudieran surgir... y lo cierto es que no se equivocaba, ya que han sido muchas las informaciones en las que se ha visto involucrada debido a los enfrentamientos públicos de sus padres.

Aún así, Ana Matamoros es uno de los rostros más conocidos en redes sociales por su trabajo en ellas, pero eso no quita que cuando pose en los photocall caiga alguna pregunta sobre sus padres... en este caso, es inevitable preguntarle si apoya la participación de su padre en 'Supervivientes 2022': "bueno, yo apoyo a todos los que vayan, me parece muy difícil y les deseo suerte a todos" y en cuanto a si ella se animaría a concursar en un programa de supervivencia se muestra sincera: "no creo que sea mi formato".

La influencer tampoco ha querido entrar en la polémica que hay con su madre, Makoke, tras la publicación de algunas informaciones que aseguran que tiene los problemas económicos: "he demostrado con mi trabajo que no me meto en este tipo de polémicas y respetarlo".

La joven ha querido defender la importancia de cuidarse mentalmente: "tanto yo como cualquier influencer enseñas hasta lo que tu quieras y tienes que estar bien, yo lo he contado, no hay nada más importante que una estabilidad mental. Llevo yendo al psicólogo cinco meses, lo he contado en redes" y asegura que no empezó a tratarse por nada en especial: "no, no hubo, siempre tuve curiosidad y siempre me han dicho que es súper bueno, igual que entreno el cuerpo, entreno la mente".