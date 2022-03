Ana Mena se muestra a corazón abierto

MADRID, 31 (CHANCE)

Europa Press Reportajes ha hablado con Ana Mena en una entrevista que nos ha concedido para presentar la nueva gama Galaxy A y ha tratado muchos temas personales y profesionales. Una mujer que está cumpliendo los sueños que se marcó en el pasado y que está exprimiendo al máximo, solo hay que verle el rostro de felicidad que tiene.

La cantante nos aseguraba que no le gusta buscar el amor en Internet: "Hay quien lo usa para ligar, en mi caso estoy muy tranquila No ligo mucho por teléfono. Me gusta mucho el cara a cara, me gusta conocer gente en la vida real, o sea, como si bajas a comprar el pan y me gusta así porque creo que es como mejor conoces a las personas y yo que soy muy de contacto, prefiero eso si es para ligar".

Además, también nos ha contado cómo ha sido su experiencia en San Remo: "Estoy muy contenta porque es un sueño que yo tenía desde adolescente. Es un festival que he seguido vía streaming y en estos cinco años que he estado trabajando en Italia lo tenía en el foco, y llegar a San Remo no es fácil, es un filtro muy grande de miles de canciones que se seleccionan, escuchan, hacen criba y normalmente participan veinticinco canciones y es un festival muy italiano, muy de ellos, y que me hayan dado la oportunidad de sentirme parte de ellos fue muy especial, muy bonito".

La malagueña se mostraba muy emocionada por el apoyo que está recibiendo su single 'Música ligera': "Qué bonito! ¡Qué guay! Que emocionante El otro día tuvimos un concierto en Sevilla y yo estoy lesionada del pie izquierdo, he estado unas semanas sin caminar, y fue muy emocionante llegar allí y decir, jolín, no he podido llevar todo el espectáculo que hubiese querido, todos los bailarines y el show que llevamos preparando mucho tiempo y tuvimos que hacer un show acústico en un festival donde la gente va con ganas de bailar, de ver espectáculo y fue muy bonito ahora que me dices lo de 'Música Ligera' como es una canción tan diferente, tan especial porque te recuerda a otros años de la música, a la década de los 70 y a artistas como lo que yo escuchaba de pequeña que me lo ponía mi padre como Camilo Sesto o algo así, y es una canción que ahora rompe mucho con las tendencias que dicta la música. Me llamó mucho la atención ver como una canción así podía hacer bailar o cantar a tanta gente, fue muy especial, muy bonito. Estoy muy agradecida, muy contenta".

En cuanto a de donde le viene su pasión por la música italiana, Ana se mostraba de lo más sincera: "En realidad, desde niña. Me lo inculcó un poco mi padre que siempre ha sido una persona que ha escuchado música de todo tipo y desde pequeña me ponía mucha música italiana y descubrí muchos artistas italianos. Luego trabajar seriamente en Italia fue hace cinco años, al principio nació como una casualidad, aunque me sentía atraída por la música que se hacía allí y también por el idioma y empezó como una casualidad, pero ya con el tiempo se continúo a base de mucho trabajo. Al principio empezó como una casualidad, no sabía si iba a continuar o iba a ser una anécdota y lo bonito fue que el público nos acogió desde el primer momento y lo voy a agradecer".

También nos confesaba que es para ella la felicidad: "son momentos, son ratitos. Para mí la felicidad son cosas muy pequeñas o sea que sí, yo me considero una persona que, evidentemente, todos tenemos momentos mejores, momentos peores, más estresados o tristes porque la felicidad son momentos, pero la felicidad es tener a gente que te apoya y te quiere y en ese sentido me siento muy afortunada".

La artista tiene la agenda cargada de cara al verano: "A tope, se presenta a tope. Parece que esta historia del Covid se va disipando poco a poco lo cual me alegra muchísimo porque vamos a poder disfrutar de la música en directo y tengo previsto lanzar en mis redes sociales dentro de poco el cartel de toda la gira que va a empezar en abril y va a terminar en octubre o noviembre, y tenemos muchas fechas por España además de Italia. Casi cincuenta fechas en España, más de veinte en Italia y estoy muy contenta, con ganas de veros a todos donde os pille más cerquita".

