Ana Mena nos confiesa cómo ha sido su colaboración con Pablo Alborán

MADRID, 10 (CHANCE)

Este viernes Lefties abría su flagship más grande del mundo en la calle Montera 25 de Madrid. Más de 4.000 m distribuidos en tres plantas para disfrutar de una experiencia de compra que integra plenamente la tienda física con el canal online. Para celebrar la apertura, la marca contaba contó con la actuación, entre otros, de Ana Mena, que hizo vibrar a todos los allí presentes con sus temas.

La joven cantante nos confesaba que Lefties "es una marca joven, que es con lo que me identifico, en ese sentido va bastante conmigo" por eso no podía faltar en ese eventazo para reencontrarse con su público y derrochar su profesionalidad ante todos ellos.

Hace una semana escuchábamos por primera vez el tema que ha interpretado con Pablo Alborán y no hemos podido evitar preguntarle por esta experiencia, algo que ella califica como una experiencia única: "ha sido algo que me ha emocionado muchísimo, sigo a Pablo desde siempre, desde su primer singles, me había imaginado que podía pasar, pero nunca sabes cuándo va a llegar el momento".

Y es que la artista recuerda, muy emocionada, cuando "me envió aquel primer mensaje y la maqueta... me encantó" y se deshace en elogios hablando del cantante: "es un sol, es un artista con mucha personalidad, del que aprendas mucho, es una de las colaboraciones que más ilusión me ha hecho".

Ana sigue cosechando éxitos, de hecho ahora nos confiesa que "viene mi segundo álbum de estudio para este 2023, lleno de muy buenas canciones, de historias con las que os vais a sentir identificados, pienso que os va a encantar, yo lo he disfrutado mucho". Feliz y muy ilusionada con todos los proyectos que tiene, la artista terminaba su entrevista confesándonos que viajará hasta Estepona para pasar las Navidades: "tranquilita, familia y amigos, es lo que una quiere al final, juntarse con la gente que no ves en todo el año y estar con los tuyos".