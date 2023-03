Ana Mena nos confiesa qué ha significado para ella su nuevo álbum, 'Bellodrama'

MADRID, 26 (CHANCE)

Ana Mena ha presentado esta semana su nuevo álbum 'Bellodrama' y lo cierto es que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Precisamente fue en la presentación de este nuevo proyecto cuando la artista nos confesaba que es un álbum "en el que hemos trabajado mucha gente casi dos años, es el disco más mío que podría hacer y me siento súper orgullosa, espero que os guste muchísimo".

Sin poder huir de los rumores que apuntaba a que mantiene una relación con Abraham Mateo, la artista quiso zanjar la polémica asegurando que no hay nada entre ellos, simplemente una amistad: "con Abraham qué. Amigos desde siempre. Es que está aclaradísimo chicos, de verdad".

Tras todo el éxito conseguido encima de los escenarios, le preguntábamos a Ana qué le diría a su 'yo' del pasado y, de lo más sincera, nos aseguraba que "le diría que no se rayara tanto, que siguiese trabajando, que confiase que las cosas llegan", como este nuevo disco en el que nos vamos a encontrar "a una Ana Mena muy de verdad, sensible, muy pop diría".

"Hace mucho tiempo" que no sacaba un álbum, de hecho durante "este tiempo he hecho un trabajo de single a single, buscaba mi sonido, cuando saqué mi primer álbum no recuerdo si era mayor de edad, amaba la música, pero no se había encontrado del todo, para mí es muy importante, era muy importante encontrar un sonido porque a raíz de ahí tenía sentido el volver a ponerme a hacer un disco". Ahora, parece que la artista quiere disfrutar al máximo de este momento tan especial en su carrera.