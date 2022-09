Ana Milán se declara adicta a los cuidados y a la cosmética

MADRID, 10 (CHANCE)

Ana Milán, uno de los grandes rostros conocidos de nuestro país, ha asistido este viernes a la fiesta de Tacha Beauty en Marbella y se mostró radiante. La actriz nos ha hablado de su momento profesional y demás temas de actualidad, como el triste fallecimiento de la Reina Isabel II de Inglaterra.

La intérprete nos ha confesado que ella se considera una "adicta a los cuidados, la cosmética tanto en casa como en Tacha.. desde muy jovencita" y es que: "Me parece que es absolutamente placentero sentirte atractiva... como la piel va perdiendo cosas yo se la doy".

En cuanto a su vida profesional, Ana está sumergida en muchos proyectos, pero todavía no ha querido desvelar ninguno: "Tengo un montón de proyectos que empiezan, ya estoy muy contenta, se presenta un año precioso". Eso sí, por el momento no piensa en hacer un documental de su vida: "Me faltan años aún para que hacer un documental que vaga la pena... ser o perder el pudor de contar algunas cosas".

Ana también ha querido enviar unas bonitas palabras sobre la Reina Isabel II (con su característico toque de humor): "Bueno el impacto es social, no hay una vinculación emocional.. me impactó más cuando murió Lola Flores, la verdad, quiero decir: una mujer que ha muerto con 96 años, con una vida preciosa y entregada a lo que ella quería, a su país, bueno que descanse en paz.. y que ha tenido una vida entregada... Históricamente es una mujer importantísima, ayer vi unas fotos y me di cuenta que esta señora conoció a Marilyn" concluía.