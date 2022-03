Ana Milán deja claro su opinión respecto a la posible vuelta del rey emérito

MADRID, 10 (CHANCE)

Ana Milán, una de las actrices más queridas de nuestro país, ha sido premiada hoy por la revista ELLE, en el marco del Día de la Mujer, por su talento. Y lo cierto es que no nos imaginamos una vida sin ella porque leerla, escucharla y disfrutarla en todos sus trabajos ante la cámara es una gozada. El lema de los premios de este año ha sido 'Mujeres que hacen avanzar el mundo' y lo cierto es que la actriz se ha convertido en toda una referente para muchas personas por su intachable trayectoria profesional.

"Los premios son muy agradables, es como 'gracias, algo he tenido que hacer muy bien'" nos confiesa la actriz cuando le damos la enhorabuena por recoger otro premio más, pero en especial este que da importancia al talento femenino en un momento clave de la historia: "Son tiempos importantes, en esta semana le damos altavoz, pero esto es un día a día".

Ana sonríe y llena la pantalla, pero lo cierto es que hay motivos detrás de esa felicidad: "Hay un montón de proyectos, un par de pelis que empezaré a rodar en breves, voy a sacar mi tercera novela, un montón de proyectos" y es que ya sabemos que la actriz es una de las más queridas en la pantalla, por lo que todos sus fans están esperando a ver sus proyectos.

Una de las más queridas en la pantalla, pero también en redes sociales, donde se maneja como nadie: "No tengo ni idea, yo creo que le gusto a las redes porque a mi las redes me gustan mucho, hay mucho talento. No creo que haya una cosa de que yo les gusto mucho y ellos a mi no, hemos hecho una buena pandilla, nos llevamos muy bien" y reflexiona sobre la falta de seguridad en ellas: "Creo que hay que tomar medidas que permitan proteger a los que hacen las cosas bien y los que no, se les de un toque, se acabará exigiendo que tu foto sea tu foto, tu nombre, tu nombre y el DNI".

Eso sí, Ana Milán no nos podía dejar indiferentes y nos ha confesado que las críticas no le quitan el sueño: "Los haters me dan pena porque me los imagino en su cuartito oscuro con su teclado a solas intentando hacer daño a otra persona a la que no conocen. Son pocos, pero hacen mucho ruido. Existen dos botones mágicos, bloquear y silenciar".

Le preguntamos por cómo está su corazón, si ha encontrado una nueva ilusión, si comparte su tiempo con alguien y... Ana lo vuelve a hacer, nos da una de sus originales respuestas "¿Qué si me he vuelto a enamorar? No sé a qué te refieres". Al igual que cuando le preguntamos por Don Juan Carlos I: "Que qué me parece la vuelta del rey emérito, pues tendrá que venir a por tapers y a por jamón ¿no? No me preocupa que vuelva, me preocupa que haya una Fiscalía dispuesta a demostrarnos a todos los españoles que no todos somos iguales".