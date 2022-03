Ana Milán, nuevo zasca épico para zanjar de una vez por todas las especulaciones sobre su vida privada

MADRID, 21 (CHANCE)

En uno de los momentos más dulces de su vida - pero manteniendo el misterio en lo que a su intimidad se refiere - Ana Milán se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la tercera jornada del Festival de Cine de Málaga. Radiante, y acompañada por el resto del elenco, la actriz ha presentado la película 'Cámera Café' y con la ironía y la sinceridad que la caracteriza ha dejado claro (con nuevo zasca para la prensa) por qué no desvela públicamente si tiene o no tiene pareja.

Así, después de convertirse en viral gracias a su sabio y acertado comentario hace unos meses de que "confundir estar soltera con estar sola es un error", ahora la intérprete - admitiendo que no se corta a la hora de contestar, que tiene respuesta "para todo" y que "aunque trato de herir, es verdad que no me cuesta soltar zascas" - Ana aclara por qué no le parece bien que le pregunten cuándo se vuelve a enamorar: "Bueno, es que me parece* lo primero es que me parecen preguntas muy personales que estamos acostumbrados a hacer con una soltura que no entiendo por qué".

"Son preguntas personales, tú y yo no hemos comido en la misma mesa, ¿por qué entrar? Sobre todo, cuando tienes a alguien que se la conoce por su trabajo y no por otras cosas. ¿Dónde está la necesidad de meternos en la intimidad de nadie?" se pregunta la actriz, que además no duda en confesar que "tengo la firme teoría de que a la gente que le interesa demasiado la vida de los demás es porque no atiende a su propia vida".

"He leído tantas mentiras que realmente no es que me preocupe, es que me parece una información mediocre" señala Ana cuando le preguntamos qué es lo que más le molesta de lo que han publicado sobre ella, recomendando a la gente "a la que le interese ese tipo de información con la cantidad de cosas bonitas que hay para leer" que "mire qué pasa por tu cabeza y por tu vida".

¿Cree Ana que el cine es injusto con las mujeres de más de 40 años, como hace unos días aseguraba Candela Peña, o por el contrario cree que se puede despuntar a partir de esa edad en una profesión tan exigente como la interpretación? ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta!

?