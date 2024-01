Ana, nieta de Paco Arévalo, llega completamente rota al tanatorio de su abuelo

MADRID, 5 (CHANCE)

Numerosos rostros conocidos se acercaron este jueves al tanatorio de Valencia para despedir por última vez a Paco Arévalo. El humorista fallecía el pasado miércoles a los 76 años de manera repentina, dejando un gran vacío en todos sus seres queridos.

Además de sus hijos, una de las personas que se mostró completamente derrumbada por la muerte del cómico fue su nieta Ana, que atendía a los medios de comunicación a su llegada al tanatorio asegurando que le recordará "de la mejor manera posible, llevo desde ayer con una ansiedad que no soy persona desde que me he enterado".

Tal y como nos confesaba la joven "estaba muy unida a él y pensé que lo iba a tener conmigo muchos años más" y explicaba que su muerte "no nos lo esperábamos nadie".

Tras estar en su interior, Ana abandonaba el tanatorio y se desahogaba con la prensa asegurando que "estoy súper nerviosa desde que me enteré ayer, todavía no me lo creo, no lo asimilo, yo pensé que mi abuelo iba a estar muchos años más, sé que todos perdemos a nuestros abuelos, no es el primer abuelo que pierdo por desgracia, pero estaba muy unida a él, no me esperaba esto para nada porque yo el día anterior estuve hablando con él".

En cuanto a la unión que tenía con su abuelo, Ana nos desvelaba que "estábamos muy unidos, a él le encantaba estar conmigo, yo vivo en Madrid y él en Valencia, pero siempre que podíamos viajábamos para vernos. Ya por desgracia no voy a poder disfrutarlo más. Nada, muchas gracias a todos".