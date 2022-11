Ana Obregón aclara la polémica con la Reina Letizia

MADRID, 6 (CHANCE)

Hace unos días Ana Obregón se situaba en el centro de la polémica al felicitar a Doña Sofía por redes sociales y lanzar un dardo envenenado a la Reina Letizia. Un mensaje que ha tenido bastante repercusión entre las redes sociales ya que nadie esperaba que la actriz utilizase su Instagram para hacer una comparación entre las 'dos Reinas' de esa manera tan frívola.

Felicidades Majestad. Para mí siempre serás la Reina de este país por tu bondad, solidaridad, autenticidad y por tu cero afán de protagonismo. Por eso siempre recordaremos más tu extraordinaria labor humanitaria que tus estilismos. Gracias" este fue el mensaje que Ana expresó en sus redes sociales.

Tras esto, Europa Press Reportajes ha podido hablar con la presentadora de televisión y nos ha aclarado sus palabras ante la polémica que se ha generado: "Ay Cariño es que hay que tener un poco la mente retorcida para pensar eso. Es decir, yo alabo la figura de la reina, que eso no quiere decir que desprestigie la figura de la reina consorte. Ahora es como si yo alabar ahora mismo el cubismo de Picasso y pintura y desprestigiar a los impresionistas que me encantan Manet, Monet, Degas. A ver, es que de verdad".

Además, asegura que le tiene un especial a cariño a la Reina Doña Sofía por todo el trabajo realizado: "Yo no he hablado de ella. Yo he alabado porque la admiro y porque la tengo mucho cariño y porque ha hecho una labor humanitaria en España espectacular y está con ella muchos eventos en la lucha contra el cáncer y muchas cosas".

Ana llegaba a Madrid y nos aseguraba que se está refugiando en el trabajo para no pensar mucho en la reciente muerte de su padre y la ausencia física de su hijo, Aless Lequio: "Refugiarme en el trabajo, corazón, es la única forma. Si no pienso y es muy malo porque es duro".