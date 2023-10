Ana Obregón acude a la II Edición de la lista de Las 100 mujeres más influyentes en España

MADRID, 18 (CHANCE)

Este miércoles ha tenido lugar en Madrid la II Edición de la lista de Las 100 mujeres más influyentes en España de Forbes Women, presidido por la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, donde hemos podido ver a Susanna Griso y Ana Obregón entre otras.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la actriz y nos ha confesado que cree que las 100 mujeres más influyentes de España "no estamos aquí" porque "son todas las que trabajan que son madres o que serán futuras madres, millones de mujeres anónimas que no están aquí".

Cuando se enteró de que estaba en la lista, lo primero que pensó es "que están locos" porque "está muy bien" aunque de algunas no lo comparte "algunas comparto, de otras no...". Ana asegura estar "agradecida a Forbes", pero deja claro que "somos personas que damos la cara, pero hay algunas que hacen un trabajo, por ejemplo en sanidad que no están aquí".

En cuanto al terreno profesional, la presentadora de televisión confiesa que "estoy eligiendo poquísimas cosas" porque "quiero estar con mi niña, es la segunda vez que me separo de ella".

También ha tenido palabras sobre el bautizo de su nieta, del que nos ha asegurado que "está preparado casi todo", pero sin embargo, se marchaba de nuestras cámaras comentando que "no aguanto los tacones, quiero el chándal y dar biberones" y desvelando que ya dirá más detalles sobre ello.