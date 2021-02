Ana Obregón comparte un emotivo recuerdo con Aless Lequio

MADRID, 17 (CHANCE)

Este domingo se cumplían nueve meses de la triste muerte de Aless Lequio y Ana Obregón le recordaba por redes sociales dejando su más puro sentimiento en las líneas de su perfil de Instagram. En esta ocasión, la actriz ha compartido con todos sus seguidores unas imágenes preciosas en las que muestra la primer visita de su hijo al zoo, algo que no se le olvidará jamás.

"Tu primer día en el zoo. Haber sido intensamente feliz, tanto que ya no importa no serlo jamás. He aprendido que al final tenerlo todo no significa nada material, nada que puedas etiquetar, ni el éxito, ni el poder, ni nada que conlleve la intoxicación del ego. Tenerlo todo es poder dar todo tu amor a las personas que quieres. Y yo tuve todo porque pude darte todo mi amor. La existencia es un día corto. Hay que llenar todos los recuerdos de amor por si algún día te hacen falta para poder seguir viviendo. Hoy quería compartir con vosotros un recuerdo feliz, su primer di*a en el zoo", este ha sido el mensaje que ha compartido Ana a través de su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que en dichas imágenes podemos ver a Ana Obregón con un look de lo más rockero: jeans básicos y chaqueta de cuero y al mini Aless, con el mismo conjunto que su madre. Siempre han tenido una complicidad máxima entre ambos, y estas imágenes demuestran que la relación entre padres e hijos siempre ha estado consolidada, basada en la confianza y en el buen trato.

Unas fotografías que han emocionado a Ana Obregón y que ha querido trasladar a todos los seguidores que le están mostrando su apoyo en estos meses de soledad y de lucha contra la tristeza que le ha dejado la muerte de su hijo, Aless Lequio.