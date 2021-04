Ana Obregón comparte con sus seguidores el bonito reencuentro de sus padres

MADRID, 19 (CHANCE)

Tras unos días complicados para Ana Obregón en los que ha tenido que revivir los duros momentos que vivió en el hospital con su hijo Álex Lequio debido al ingreso de urgencia de su madre, la actriz tiene de nuevo a su madre en casa. En esta ocasión Ana ha querido compartir con sus seguidores uno de los momentos más íntimos y bonitos del reencuentro entre sus padres tras algunos días separados."Bienvenida a casa Mamá! Hoy es el primer día en un año que no lloro de rabia, ni de dolor, ni de tristeza. Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa Mamá (eres una campeona), sino también por ese amor infinito de casi 67 años que hay entre Papá y tú" escribía Ana en Instagram de lo más orgullosa de la relación de amor y cariño que han compartido sus padres durante años.Con sus seguidores muy presentes debido a las muestras de cariño que le han dado durante todos estos meses desde que perdió a su hijo, Ana ha querido compartir este vídeo a pocos días de que se cumpla el primer año del fallecimiento de Álex: "Gracias a los dos por este momento que guardaré bajo llave en mi corazón y que hoy comparto con vosotros como agradecimiento por interesaros por la salud de mi madre y apoyarme con tanto cariño siempre".