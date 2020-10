Ana Obregón, su confesión más sincera cinco meses después de la muerte de su hijo

MADRID, 13 (CHANCE) En su momento más duro, Ana Obregón se está refugieando en la naturaleza y la meditación para sobrellevar la pérdida de su hijo Áless y es que, cuando se cumplen cinco meses del fallecimiento del joven, su madre vuelve a dejar claro a través de su cuenta de Instagram que no le olvida.Aunque la actriz está intentando retomar su vida diaria y sus rutinas poco a poco, lo cierto es que el dolor no le deja mirar hacia adelante y es que la pérdida de su único hijo la ha sumido en una oscuridad que por el momento no es capaz de superar. "No tengo ganas de reír, ni de bailar, ni de ponerme modelitos y por ahora no puedo trabajar"explica la actriz en su publicación.En medio del complicado momento sanitario que vive también nuestro país debido a la pandemia de la Covid-19, Ana también se acuerda de todas esas familias que han perdido un ser querido en estos meses y es que la actriz tiene muy presente a todos aquellos, que como ella, sienten la ausencia de una persona importante.Olvidándose del ajetreo de la capital y refugiada en un remanso de naturaleza y paz, Ana confiesa que está intentando buscarse así misma y es que la tranquilidad del campo le está ayudando a recomponer poco a poco esa alma que quedó destrozada el pasado 13 de mayo con la muerte de Áless Lequio.Como viene siendo habitual en cada una de sus publicaciones, Ana dedica todo su tiempo y su espacio en las redes sociales para demostrar el gran cariño y amor que sentía por su hijo y la gran complicidad que ambos compartían y es que, por el momento, la actriz prefiere seguir refugiada entre sus seres más queridos de los que está recibiendo un cariño incondicional.

