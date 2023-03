MADRID, 18 (CHANCE)

Ana Obregón cumple 68 años este sábado y lo hace en uno de los momentos más especiales después de pasar los peores años de su vida. Tras haber cumplido el sueño de su hijo con la creación de una fundación que recauda fondos para la investigación y el diagnóstico del cáncer, la actriz también sacará a la luz el próximo mes el libro que ha escrito sobre la historia del joven. Todos son buenas noticias.

El 13 de mayo de 2020, Ana sufría el golpe más fuerte de su vida: la pérdida de su hijo, Aless Lequio, víctima de un cáncer. Un año más tarde y en el mismo mes, perdía a su madre, Ana María Obregón y el año pasado a su padre, Antonio García.

La mayoría de las veces en las que Ana ha hablado con los medios de comunicación ha asegurado que la pérdida de sus padres en estos dos últimos años han sido dos duelos que todavía no ha podido comenzar porque sigue con el de su hijo. Un dolor tremendo que refleja en cada una de sus palabras, pero del que ha sabido reponerse y seguir adelante con el apoyo de todos sus seres queridos.

Durante todo este tiempo, Ana ha estado inmersa en la escritura. Su hijo había escrito el comienzo de un libro que quería publicar para narrar lo que estaba viviendo, pero desgraciadamente nunca pudo llegar al final. Ha sido su madre quien, tras meses sin poder abrir su ordenador, ha acabado escribiendo esta historia que saldrá publicada en el próximo mes.

Un sueño que su hijo agradecería, ya que los beneficios que consiga con él irán de manera íntegra a la fundación Aless Lequio para la investigación y el diagnóstico contra el cáncer. Esta fundación ha sido el último proyecto de Ana, que presentaba hace unos meses públicamente con mucho orgullo: "me siento súper emocionada porque para mí estar en esta vida es seguir simplemente el legado de mi hijo, si no, no estaría, su mayor sueño era ayudar a los demás".

Además, Ana se dejaba ver hace unos días en el homenaje que el Ayuntamiento de Alcobendas le hacía a su padre, Antonio García, poniendo su nombre a un paseo que inauguraba la actriz junto a todos sus hermanos. Un acontecimiento súper especial para la familia que se mostró unida y agradecida con este homenaje.

No cabe duda de que, a pesar de la tristeza que abunda en el interior de la actriz desde hace tres años, este 2023 está siendo -y va a ser- muy especial por ver cómo los sueños que tenía su hijo y que ha amadrinado ella misma se van cumpliendo.