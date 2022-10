Ana Obregón desvela cómo está tras la muerte de su padre

MADRID, 13 (CHANCE)

Ana Obregón se enfrentaba hace unas semanas a un nuevo golpe en su vida: la muerte de su padre. La actriz ha vivido estos últimos años una situación completamente demoledora de la que cada día intenta salir adelante. Primero fue la trágica muerte de su hijo, Aless Lequio, por un cáncer; después la de su madre y ahora, el otro gran hombre de su vida.

Acostumbrados a que exprese por sus redes sociales sus sentimientos, Ana no ha querido pasar por alto el día de hoy. Una fecha que tiene grabada en lo más profundo de su ser y que ha querido compartir con todos sus seguidores lo importante que es para ella: "Hoy hace 29 meses que se apagó la luz de mi vida. También 29 años desde el día en que te bautizamos".

La actriz ha confesado a través de su perfil de Instagram que está "aprendiendo a vivir en la oscuridad con ese valor que tú me enseñaste, pero yo no soy tan valiente como tú, Aless". Lo cierto es que la Obregón no ha dejado ni un solo día de luchar para seguir hacia adelante en los últimos años, algo que ha conseguido gracias a sus amigos más cercanos y a sus hermanos, que no se han separado ni un solo momento de su lado.

Además, Ana le ha mandado un mensaje a sus padres: "Mamá, Papá: por favor cuidar de mi hijo, no le dejéis solo, abrazarle con todo el amor que yo no le puedo dar. Como aquel día tan feliz de su bautizo hace 29 años". Y es que la presentadora de televisión tiene muy interiorizado que éstos se encuentran ahora mismo con el joven, por eso se aferra a ese pensamiento con todas sus fuerzas.