Ana Obregón disfruta de una comida con su amigo Ra por el centro de Madrid

MADRID, 16 (CHANCE)

Fue hace dos años cuando conocimos que Ana Obregón tendría su propio biopic, pero sin embargo, según ha publicado Informalia, este proyecto no estaría todavía confirmado y eso podría deberse a que las polémicas que ha protagonizado la actriz en los últimos años podrían peligrar la continuidad del mismo.

Sin embargo, hemos hablado con Ana y se ha escandalizado al escuchar esta información y ha aprovechado nuestras cámaras para desmentir en exclusiva y de manera tajante que el biopic de su vida corra peligro por el nacimiento de su nieta Ana Sandra: "Que va, pero qué dices, qué cosas dicen más bonitas, no saben que inventarse ya".

Además, nos ha confirmado que las polémicas que ha habido con la fundación y las donaciones "está todo aclarado", asegurando que "aquí se hace una labor altruista" y mostrando su orgullo por todas las barreras que están derribando: "Muchísimo porque estamos financiando a nivel europeo para investigar el cáncer infantil y de gente joven, me llena de orgullo por saber que podemos ayudar a muchos padres y madres para que no sufran lo que yo he vivido con Aless".

Ana se dejaba ver saliendo de un restaurante después de comer con su amigo Ra, muy feliz por todos los regalos que le ha hecho para su nieta: "No tengo palabras con todos los regalos que Ra me ha hecho para Anita, ha sido un día maravilloso" y es que, tal como desvela ella misma su amigo "ha conseguido sacarme de casa desde que llegué de Miami mi primera salida".