Ana Obregón, emocionada ante el homenaje a su padre

MADRID, 9 (CHANCE)

Ana Obregón está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida y es que este 2023 no ha podido empezar mejor. La actriz presentaba públicamente la fundación que ha creado junto con Alessandro Lequio para la investigación en contra del cáncer y su diagnóstico, Fundación Aless Lequio, y además en pocos días, saldrá a la luz el libro que ha escrito sobre la historia de su hijo.

A estas buenas noticias se le suma la de hoy. El Ayuntamiento de Alcobendas ha querido homenajear a su padre, Antonio García, poniendo su nombre a un paseo que ha inaugurado la actriz junto a todos sus hermanos. Un acto súper especial que demuestra el cariño que sus hijos, pero también los habitantes de este pueblo tienen al empresario.

Europa Press ha podido hablar con la presentadora de televisión y se ha mostrado muy emocionada ante este reconocimiento: "Estará muy contento él, mi madre y mi hijo que le adoraba. Le admiraba tanto mi hijo a él era su ejemplo de trabajo y esfuerzo. Lo han visto, lo han visto. Desde donde estén lo han visto".

Ana ha querido destacar la figura de su madre en la vida de su padre, dejando claro que "sin mi madre al lado no hubiera hecho nada, absolutamente nada, hay muchas veces que hombres triunfan en su trabajo, pero mi padre ha tenido al lado una pedazo de señora que era mi madre cuidando de cinco hijos que solo nos llevamos cinco años entre nosotros. Cuando uno cogía el sarampión desde el de un año hasta el de siete todos con sarampión y no se quejaba mi madre. Ahora las madres trabajamos y con un hijo nos hundimos como que no nos da tiempo pero bueno".

De esta manera, la actriz nos ha explicado que se trata de "un homenaje a mi padre por la labor que ha hecho toda la vida trabajando, de una familia súper humilde, que con once años empezó a trabajar durante la guerra. Quien le iba a decir a ese niño que con doce años tenía que limpiar pocilgas que iba a tener una calle con su nombre" y nos desvelaba que "empezó a trabajar a los once años y dejó de trabajar a los 89".

Un hombre que nunca se quiso retirar, ya que todos sus hijos "le obligábamos. Él se levantaba a las 7 de la mañana a trabajar al despacho con 89 años. Nos ha dado una lección de vida un poco dura porque a mí siempre me decía 'sé la mejor posibilidad de ti misma' y eso es tremendo, es un reto. Estará muy contento él, mi madre y mi hijo que le adoraba".

Por último, Ana ha querido hacer hincapié en lo especial que este reconocimiento "después de estos dos años que nos hemos unido para cosas tan dolorosas" y abandonaba las cámaras porque la emoción le invadía el cuerpo al tener muy presente no solo a sus padres, sino también a su hijo: "Estoy muy emocionada perdonarme".