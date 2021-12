Ana Obregón, espectacular y con un guiño a su hijo Aless en la presentación de la programación navideña de TVE

MADRID, 14 (CHANCE)

Hace tan solo unas horas, coincidiendo con los 19 meses del fallecimiento de su hijo Aless Lequio - el 13 de mayo de 2020 - Ana Obregón compartía un preocupante mensaje en sus redes sociales con una preciosa fotografía de ambos mirándose con verdadera devoción. "Duele infinitamente no escuchar tu voz diciendo lo más bonito que me han llamado en mi vida, es solamente una palabra: "MAMÁ "Y duele demasiado no poder volver a pronunciar lo más bonito que ha salido de mi boca, es también una sola palabra: "HIJO". Porque así como el único amor que no termina nunca es el que siente una madre por su hijo, el único dolor que jamás desaparece es el de una madre cuando tiene que decir adiós a su hijo para siempre. Mi vida :Hasta que volvamos a encontrarnos que espero que sea muy pronto , voy a seguir fingiendo que estoy viva. Por tu lección de vida.Por ti..." escribía la actriz, desatando la preocupación de sus seguidores que, con impotencia, ven como la siempre alegre Ana es incapaz de superar la terrible pérdida de su hijo, su mejor amigo y el pilar más importante de su vida.

Sin embargo, sacando fuerzas de flaqueza, demostrando que es una verdadera profesional y dejando claro que está retomando poco a poco su vida tras el golpe más duro que podamos imaginar, Ana ha reaparecido este martes en la presentación de la programación especial de RTVE para esta Navidad. Un acto al que han asistido muchos de los rostros de la cadena y en el que la presentadora y actriz, radiante, se ha convertido en la gran protagonista.

Y es que Ana nos acompañará por partida doble estas navidades, ya que presentará 'Telepasión' en Nochebuena al lado de su querido Boris Izaguirre, para una semana después despedir el año 2021 y dar la bienveninda a 2022 desde la Puerta del Sol con Anne Igartiburu, con quien repite al frente de las Campanadas de TVE después del espectacular éxito de audiencia cosechado el año pasado.

Espectacular y presumiendo de complicidad con sus dos compañeros - con los que mantiene una maravillosa relación más allá de las cámaras - Ana ha acaparado todas las miradas con un elegantísimo vestido blanco, color que suele elegir la actriz en sus apariciones especiales y que simboliza el luto en muchas sociedades aunque lo más habitual sea asociar el negro al duelo por una pérdida.

Un diseño midi, ajustado, con profundo escote en uve, manga tres cuartos y cinturón al tono marcando cintura con el que la bióloga presumió de su espectacular silueta y se convirtió - con permiso de Anne Igartiburu, también deslumbrante con un vestido de fiesta de manga larga con pailletes en color rojo - en la más elegante de la presentación con la que TVE ha anunciado su programación para esta Navidad.

Sonriente y radiante, Ana ha lucido en su reaparición ante los medios, como no podía ser de otra manera, un guiño a su hijo Aless Lequio, un elegante colgante con su nombre que ya le hemos visto en más ocasiones y con el que una vez más ha hecho un silencioso homenaje a la persona más importante de su vida cuando se acaban de cumplir 19 meses de su fallecimiento.