Ana Obregón estalla contra los que dudan de la Fundación Aless Lequio

MADRID, 4 (CHANCE)

En medio de las constantes informaciones sobre el dudoso funcionamiento de la Fundacicón Aless Lequio que se han estado publicando en los últimos días en televisión, Ana Obregón se ha visto obligada a pronunciarse a través de las redes sociales, el medio en el que la actriz se siente más cómoda desde la pérdida de su hijo. "Ante tantas falsedades que pueden dañar el buen nombre de la fundación de mi hijo me veo obligada a mandar este comunicado. Llevo mucho tiempo luchando para crear esta fundación, lo único que hacemos es ayudar a los demás financiando la investigación para el cáncer de niños y jóvenes" ha comenzado escribiendo la actriz visiblemente dolida por las acusaciones.Entregada en cuerpo y alma a cumplir los tres deseos que su hijo Áless Lequio tenía y de los cuales la propia Ana se ha hecho cargo, ha continuado: "Parece ser que en este mundo dedicar tu tiempo a ayudar a los demás para intentar salvar vidas es un delito. Me encantaría saber qué hacen por los demás todos los que escupen culebras por su boca totalmente desinformados. Yo os recomiendo que compreis el libro 'El chico de las Musarañas', haced algo bueno y dejar de intoxicar por unos minutos de audiencia para que ganen las cadenas de televisión a base de mentiras..."A pesar del buen momento personal del que Ana estaba disfrutando en los últimos meses de la llegada de su nieta, la actriz no ha querido dejar pasar estos ataques y ha preferido aclarar cuanto antes todo lo que se está diciendo sobre la supuesta actuación fraudulenta de la asociación de la que ella se encarga personalmente. Dejando claro que todos y cada uno de los euros que ella ha podido recaudar a través de la Fundación han ido destinados a la investigación, Ana despside su mensaje mostrando una vez más qué es lo más importante para ella en estos momentos, su nieta Ana: "Dicho esto agradeceros a todos los que habéis comprado el libro y desearos felices Reyes. ¡Mis primeros reyes con Anita!".