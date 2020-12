Ana Obregón explica su principal motivo para volver en la última noche del año

MADRID, 21 (CHANCE) Aunque ha sido el año más difícil de su vida, Ana Obregón ha sabido dar una lección de fortaleza a todos los que la quieren ya que, tan solo siete meses después del fallecimiento de su hijo Álex Lequio, la actriz despedirá el año desde TVE junto al resto de españoles.Después de retirarse de la vida pública para superar la pérdida de su hijo, Ana Obregón ha decidido volver a televisión de una forma muy especial, tanto es así que ha querido dejar claro que el joven estará muy presente durante la noche del 31 de diciembre siendo él el principal motor para su regreso. "Salir de mi duelo e intentar transformar el dolor y sufrimiento en amor para que de alguna manera pueda agradecer a toda España su cariño" ha escrito Ana en su cuenta de Instagram.Con une bonito vídeo en el que invita a todos los españoles a despdir el año desde TVE junto a ella y su gran amiga y compañera Anne Igartiburu, la actriz matia: "No es valentía y no tiene ningún mérito. Valientes son los enfermos que luchan cada día para vivir y yo he tenido el mayor ejemplo de eso. Estas campanadas van por ti mi Aless" finalizaba Ana en su mensaje.

