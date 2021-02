Ana Obregón y su gran discurso sobre el cáncer

MADRID, 4 (CHANCE)

Ana Obregón ha aprovechado que es el Día Mundial Contra el Cáncer para hacer un alegato en sus redes sociales sobre el cáncer y es que la actriz ha querido advertir a todos sus seguidores de la poca investigación que hay en España. Y es que ya sabemos que la madre de Aless Lequio está muy comprometida con la causa tras vivir la enfermedad muy de cerca en su hijo y va a hacer todo lo posible para ayudar a los proyectos que haya de investigación, incluida la fundación que ha creado ella misma en honor al joven.

"Hoy es el día mundial contra el cáncer. Pues menos mal que en España le dedican un día porque lo que es dinero en los presupuestos generales del Estado prácticamente CERO. Más de 20.000 científicos españoles han tenido que colgar las batas por falta de subvenciones para sus proyectos de investigación. La investigación salva vidas. España es uno de los países que menos dinero invierte en investigación, frente a Estados Unidos por ejemplo que invierte 4,7 billones de dólares. SABÉIS QUE UNA DE CADA 3 PERSONAS DESARROLLARÁ CÁNCER A LO LARGO DE SU VIDA? En el 2020 murieron 200.000 personas de cáncer en España y 48.000 por la pandemia. El cáncer mata al año 9,8 millones de personas en el mundo frente a los 2 millones de la pandemia. El Cáncer es la enfermedad silenciosa. Se han invertido muchos millones para desarrollar la vacuna y me parece bien, pero por qué no para la investigación del cáncer? Está claro, porque no afecta a la economía del país. Da igual que mueran 300 personas de cáncer cada día en España, no hay que cerrar empresas, ni hoteles, ni restaurantes... Por eso la Medallita que se ha colgado el gobierno por aprobar los presupuestos generales del Estado con una mínima partida para investigación del cáncer se la colgaría en las tumbas de los que han muerto y morirán de cáncer este año en España. Yo digo lo que pienso, no tengo nada que perder porque ya lo perdí todo. Lo que sí tengo es voz para seguir con el legado de mi hijo en la lucha contra el cáncer con su fundación y apoyando a todas las asociaciones que luchan en España por la misma causa. Como decía mi niño: Animo Luchadores!!".

El vídeo del día Los ‘siete minutos de terror’

de Perseverance en Marte

Con estas palabras Ana Obregón ha querido dejar claro que es muy poco el dinero que invierte el Estado en la investigación contra el cáncer y también ha querido desvelar la realidad que están viviendo todos los profesionales sanitarios y personas que padecen cáncer en estos momentos con la pandemia. Un grito a todas esas instituciones que deben ayudar a este sector y no mirar para otro lado.