Ana Obregón pone punto y final a la etapa más dura de su vida

MADRID, 22 (CHANCE) Este está siendo el año más complicado en la vida de Ana Obregón y es que la pérdida de su hijo Aless Lequio ha sido un duro golpe en la vida de la actriz. Alejada del foco mediático y completamente centrada en el cariño de sus familiares y amigos desde el fallecimiento del joven el pasado mes de mayo, la actriz ha puesto punto y final a un verano muy duro.Sin duda alguna Ana ha convertido su cuenta de Instagram en el escenario perfecto en el que demostrar el gran dolor que sufre por la pérdida de su hijo pero también en una forma de comunicarse con él a través de mensajes llenos de cariño y nostalgia. Junto a unas fotografías de lo más divertidas en las que aparece con su hijo, Ana ha despedido el verano compartiendo una reflexión muy íntima con sus seguidores. "Así despedíamos uno de los 27 veranos que me regalaste y que fueron los más felices de mi vida. Gracias mi Áless por tanto amor. Me toca decir adiós al primer verano sin ti, el más triste de mi vida y aprender a respirar de nuevo , aprender a vivir con este dolor sabiendo que las huellas de las almas que caminaron juntas jamás se borraran. También me toca dar la bienvenida y desearos un otoño lleno de salud y responsabilidad para acabar con esta pandemia, sin olvidarme jamás de mandar toda mi fuerza y la de Aless desde el cielo a todos los que estáis luchando contra el maldito cáncer. Si cierro los ojos escucho su voz diciendo : animo luchadores".Con este mensaje Ana demuestra que está dispuesta a seguir hacia adelante con su vida gracias a la fuerza que su hijo le manda desde el cielo y es que la alegría y el optimismo del joven nunca se apagarán.

