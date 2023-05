Ana Obregón preocupada porque los aviones del'Memorial Day'alteran el sueño de Ana Sandra

MADRID, 28 (CHANCE)

La vida vuelve a tener sentido para Ana Obregón aunque sea a golpes de pequeños sobresaltos. La presentadora está volcada en su rol de abuela, dedicada plenamente a los cuidados de Ana Sandra y, como es normal, lo que más le preocupa es que la niña pueda estar tranquila y feliz. Sin embargo, pese a que ambas residen en una zona privilegiada de Miami, no han podido escapar del ruido que hacen los aviones ensayando el tradicional 'Memorial Day' que tiene lugar el último mes de mayo, de cada año, en honor a los que fallecieron mientras servían a las Fuerzas Armadas en EEUU.Muy activa en las redes sociales, la bióloga más famosa de España no ha dudado en subir un vídeo de su Instagram personal, donde se puede ver y escuchar a un avión surcando el cielo, muy cerca del edificio donde viven. Junto a las imágenes, un texto en el que se puede leer la queja de Obregón:"Ensayos del 'Memorial Day' ¡Cada dos minutos despertando a Anita!" Gracias a esta exclamación es posible percibir dos detalles curiosos: uno, que a la actriz le inquieta que la bebé pueda asustarse con el ruido; y dos, que Ana llama a la hija de Aless, Anita (una duda que algunos tenían hasta el momento, ya que la pequeña tiene un nombre compuesto). Es por este motivo, que podemos decir que Anita es una bebé afortunada y que tiene una abuela que vela por sus sueños. Y es que Ana Obregón no se separa de su lado en ningún momento, haciéndole sentir segura y protegida en cuanto algún elemento externo puede inquietarle de alguna forma.