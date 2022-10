Ana Obregón, primera aparición tras la muerte de su padre: "Estoy intentando sobrevivir que no es poco"

MADRID, 21 (CHANCE)

Volcada en la lucha contra el cáncer desde que falleció su hijo Aless Lequio en mayo de 2020, Ana Obregón ha olvidado por unas horas la desolación que siente desde la muerte de su padre, Antonio García - el pasado 17 de septiembre - para asistir a la gala solidaria 'Elle Cáncer Ball' para recaudar fondos para la investigación contra esta enfermedad.

Una noche muy especial en la que la bióloga y presentadora recibió un premio por la labor que lleva a cabo con la Fundación que lleva el nombre de su hijo y en la que, incapaz de contener la emoción, nos contó que a pesar de que a nivel personal está siendo una época muy complicada, su refugio es ahora mismo el trabajo y son numerosos los proyectos profesionalesen losque está volcada ahora mismo.

- CHANCE: Simplemente ¿Cómo estás? Una noche especial ¿Verdad?

- ANA: Es una noche muy emocionante, bueno, es muy importante la labor que va a hacer Elle, la recaudación de dinero que va a hacer contra el cáncer a través de la Asociación Española contra el Cáncer. Estoy emocionada, llevo mucho tiempo sin salir de casa, últimamente solo salgo*

- CH: ¿Cómo estás?

- ANA: Intentado sobrevivir que no es poco, esta noche me dan un reconocimiento a una labor que, en realidad, quien debería premiar*o sea el premio es, para mí, ayudar al os demás a través de la asociación de mi hijo, es lo único que me ayuda. Me ayuda ayudar

- CH: Qué orgullosos deben estar de ti desde el cielo tu hijo y tu papá ¿No, Ana?

- ANA: Y mi mamá, los dos

- CH: Vuelves a Telepasión en Tve

- ANA: Exacto, trabajar es importante pero de verdad, da mí ahora lo único que me ayuda es pensar que puedo ayudar a los demás, que puedo colaborar para investigar el cáncer, que el gobierno que sigue en sus presupuestos sin dar algo para la investigación del cáncer, que somos de los países que están a la cola en investigación, en España mueren cada día 300 personas, es la pandemia silenciosa, que no sale en los telediarios y yo quiero con mi fundación, con la de mi hijo, investigar el cáncer en niñosy jóvenes, el menos estudiado, en lo sarcomas* es lo que de verdad me ayuda

- CH: Ana, qué bonito el collar

- ANA: El collar es mi niño y el corazón* El corazón y mi niño

- CH: ¿Cómo va la Fundación?

- ANA: Fenomenal , además hemos tenido una donación increíble que ya contaré, y bueno, estamos en dos proyectos importantes de se cáncer agresivo raro que afecta a niños y jóvenes

- CH: ¿Te veremos dar las campanadas?

- ANA: Voy a hacer el programa de nochebuena y ya no hablo* ya me habéis hecho reír

- CH: ¿Cómo va el libro?

- ANA: El libro va increíble, va a ser un homenaje a mi hijo pero va a inspirar porque las personas, sobre todo los adultos, normalmente nos quejamos de todo, pero hay que sufrir tragedias en tu familia o cercanas para relativizar y dar gracias* yo doy gracias por lo que he tenido y los que siguen teniendo a los que quieren tienen que dar gracias. Se llama "el chico de las musarañas" lo empezó él escribió 4 capítulos y no lo pudo terminar y bueno, lo que yo estoy escribiendo es la historia que él empezó a escribir cuando le detectaron la enfermedad ,que estaba en Nueva York y que sea el corazón de su libro mi libro

- CH: Que orgullosa tienes que estar también, no solo por lo que estás ayudando, si no también por tus hermanos que tienes, tus hermanos, como Juancho que tiene devoción por ti

- ANA: Lo que más me llena es ayudar, por supuesto mis hermanos están ahí, pero hay familia que no es la elegida como mi amigo Ra, que anda por ahí, por ejemplo, que ha estado al pie del cañón cada día y luego también es impresionante a través de las redes, que me costó mucho hacer Instagram pero a través de las redes*

- CH: ¿Vas a ser influencer ahora?

- ANA: Yo sería influencer de sentimientos, que no sé si existe, no soy de trapitos ni de modelito porque mi closes es una silla que tengo en mi dormitorio con ropa de luto, blanca y negra* de luto, utilizo el blanco porque es la pureza y de la luz, no me veo de colorinchi, me he puesto la camelia rosa de solidaridad, influencer de sentimiento

Ana abandonaba la gala muy emocionada y destacando lo especial que había sido la noche, en la que además quiso dedicar un mensaje a Ana Rosa Quintana, símbolo de que el cáncer se puede superar: "Ana Rosa es* dice que no se lucha, que es verdad, que en el cáncer no hay ni ganadores ni perdedores. Como digo yo siempre: hay héroes y heroínas. Y ella es una heroína. La quiero".

Además, y con la espontaneidad que siempre la ha caracterizado, la presentadora confesaba que no tenía ni idea de que Tamara Falcó había roto su relación con Íñigo Onieva y, pensando que se trataba de Ana Boyer, no dudaba en mandarle todo su apoyo. Un momento surrealista que Ana solucionó admitiendo entre sonrisas que "no me entero de nada". Simplemente única.