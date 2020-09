Ana Obregón recuerda la infancia de su hijo, Aless Lequio

MADRID, 2 (CHANCE)

Es habitual que cada cierto tiempo Ana Obregón utilice como método de desconexión las redes sociales para explayar por ahí todo lo que siente en más hondo de su ser. No son tiempos fáciles para ella y como todos sabemos, la actriz recuerda en cada momento a su hijo, Aless Lequio, quien desgraciadamente decía adiós a su vida el pasado 13 de mayo tras haber luchado contra el cáncer hasta el último momento.

En esta ocasión, Ana Obregón ha colgado un vídeo en el que podemos ver como Aless Lequio celebraba su cuarto cumpleaños con unos rizos de oro con los que no podía estar más guapo. La actriz ha querido confesar la gran tristeza que siente al no escuchar cada día la palabra 'mamá' de su boca.

"Hoy quería compartir con vosotros estas imágenes que forman parte de lo que queda de mi corazón. Lo hago como agradecimiento de vuestros cientos de miles de mensajes de amor y bondad que me conmueven y acompañan en mi camino de lágrimas . Leo todos y cada uno de ellos.Gracias mi Aless por haberme regalado 27 años de momentos de una felicidad inmensa y única .Gracias por aquella flor que me diste con dos años y que aún guardo en un cajón.Gracias por las infinitas veces que me has llamado lo más bonito que me han dicho en toda mi vida: "mamá".PDT : os tengo que confesar que echo mucho de menos que me llame "mamá", aunque a veces, solo a veces, escucho su voz llamándome "mamá " desde algún lado de la eternidad. #gracias #alessforever ??"

De esta manera, Ana Obregón ha querido confesar su agradecimiento a todos los mensajes que ha recibido desde que ocurrió la fatídica desgracia. La actriz se encuentra arropada por sus familiares y lucha cada día con el mayor ejemplo de lucha, el que su hijo Aless Lequio ha dejado en todos nosotros.