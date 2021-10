Ana Obregón, rota de dolor, recuerda a su madre y a su hijo

MADRID, 8 (CHANCE)

Ana Obregón está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, recordemos que el año pasado tenía que hacer frente al fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, tras luchar durante años contra un cáncer. Hace unos meses, la actriz volvía a sufrir un duro golpe, la pérdida de su madre, la mujer que le dio la vida y que siempre fue un referente para ella... sin duda, dos personas que han sido lo más importante en su vida y que ya no están a su lado.

Pese a estos baches, Ana Obregón ha conseguido sonreír de nuevo y salir de esa espiral de tristeza en la que estaba dormida. Gracias a sus seres queridos, sus hermanos, sus amigos y toda esa gente que le quiere, la actriz ha conseguido volver a retomar su vida poco a poco y en alguna ocasión ya la hemos visto reaparecer ante los medios.

Hoy, parece que Ana está en uno de esos días melancólicos en los que recuerda y echa de menos a su hijo y a su madre. La presentadora de televisión ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram y se ha desahogado explicando cómo se siente: "Me hicisteis inmensamente feliz. Tanto... Que ya no me importa nada no volver a serlo nunca jamás. Gracias Mamá... Gracias Aless...".

Y es que además, hace unos días, el padre de Ana Obregón recibía el alta hospitalaria después de haber estado ingresado tras sufrir una infección. Un momento de bajón en el que solamente rezaba porque no se fuera el pilar de su vida.