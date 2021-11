Ana Obregón saca fuerzas para esta Navidad

MADRID, 11 (CHANCE)

Ana Obregón está sacando fuerzas para grabar los programas que tiene en Televisión Española y estar con sus espectadores un año más para que disfrutemos de la Navidad, algo que ella ya no va a hacer. Como todos sabemos, la actriz se enfrentó el año pasado al más duro de su vida por la muerte de su hijo, al que se le sumaba un nuevo golpe este 2021 cuando fallecía su madre.

Sin embargo, la mamá de Aless Lequio no se rinde y no se deja ver vencida. Con una sonrisa en su rostro ha mostrado a todos sus seguidores de Instagram cómo se está volcando con la programación de Navidad para este año: "Anoche grabamos la promo de Navidad de @rtve. Me he convertido en una montaña rusa de emociones, de las lágrimas a la cámara después de un año y medio sin poder salir de mi casa y sin mi hijo".

Eso sí, si hay algo que tiene claro Ana Obregón es que ya ninguna Navidad será igual y ella misma asegura que no la celebrará más: "Llevo semanas rodando programas para una Navidad que me ilusiona estar con todos vosotros aunque yo no la celebre, porque si hay algo que tengo claro en esta llamada vida, es que ya nunca la celebraré".

Termina estas tiernas y dolorosas palabras recordando a su hijo y a su madre, a quienes tiene muy presentes en todas las decisiones que hace y a los que siempre homenajea cada vez que tiene oportunidad: "Y Sin embargo, se de dos personas que viéndome trabajar en esa lluvia de confeti estarán sonriendo".